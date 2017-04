Sate fără lumină, copaci rupți, drumuri blocate în raionul Ungheni



Tweet



Tweet

Membrii Comisiei pentru situații excepționale, vineri, 21 aprilie, s-au întrunit în sedință, unde s-a raportat starea de lucruri din raion. Valeriu Calmațui, șeful filalei Ungheni a SA „RED-Nord”, a subliniat că 20 de sate au rămas fără energie electrică. Cauza – s-au rupt firele electrice din în urma vântului puternic și a crengilor copacilor care au căzut peste acestea. Totodată, în intervalul orelor 9.30 – 10.25, întregul raionul nu a avut lumină.

Dânsul a dat asigurări că echipele de muncitori vor lucra pe parcursul zilei de vineri și sâmbătă pentru a înlătura defecțiunile.

Starea drumurilor rămâne problematică. Vasile Bodrug, șeful SA „Drumuri-Strășeni”, a spus că pe unele porțiuni se circulă cu dificultate. Echipele de intervenție au fost implicate în lucrările de deszăpezire a drumurilor care duc spre Cioropcani, Cornova, Cetireni,Todirești. S-a luat decizia de a stopa automobilele de tonaj mare, pentru a nu bloca circulația. Potrivit vicepreședintelui raionului, Alexandru Brânză, mai multe rute de pe teritoriul raionului Ungheni au fost anulate, din cauza că unitățile de transport nu erau dotate cu cauciucuri de iarnă.

Pe strada. Gh. Crestiuc 6, din cauza unui copac doborât, doi consumatori casnici au rămas fără gaze naturale. Sergiu Cațer, directorul SRL „Ungheni-gaz”, a subliniat că se lucrează pentru a fi reconectate locuințele. Angajații acestei structuri au inspectat traseele orășenești B. P. Hasdeu 14, V. Lupu 3, satele Frăsinești, Costuleni, unde au căzut copaci peste gazoducte.

În cadrul ședinței Comisie raionale pentru situații excepționale s-a propus convocarea celulei de criză, membrii cărora vor acumula informația din raion și vor mobiliza structurile de rigoare în caz de urgență.

În legătură cu condițiile meteorologice create, Primăria orașului Ungheni a sfătuit cetățenii să rămână în case pe parcursul zilei de vineri, 21 aprilie. Autoritățile au îndemnat oamenii să evite deplasarea cu autoturisme întrucât există pericolul căderii copacilor, crengilor acestora. Posesorii de transport sunt atenționați să nu parcheze mașinile sub copaci. Primarul Alexandru Ambros a subliniat că peste 20 de copaci au fost doborâți, iar cele mai afectate zone fiind cartierele Centru și Tineretului. Angajații de la Divizionul de artilerie „Prut”, Direcția Regională Vest a Poliției de frontieră, Colegiul Poliției de Frontieră, împreună cu cei de la ÎM „Servicii Comunale Ungheni” au fost implicați în lucrările de încărcare a crengilor rupte.

Pentru înlăturarea consecințelor provocate de timpul nefavorabil, a fost convocată ședința Comisiei orășenești pentru Situații Excepționale. S-a luat decizia ca sâmbătă, 22 aprilie, să fie declarată zi de muncă pentru toate întreprinderile municipale. Din fondul de rezervă au fost alocați bani pentru procurarea beschiilor mecanice, încălțămintei și îmbrăcămintei pentru lucrători, motorinei.

You can leave a response , or trackback from your own site.