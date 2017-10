Sătenii vor avea gaze naturale



Tweet



Tweet

Morenii Noi. Proiectul privind gazificarea în sat se întinde deja de câțiva ani buni. Deși lucrările au început încă din anul 2014, pe când la conducere se afla alt primar, doar o parte din localitate a fost conectată la gaz. De când a venit noua primară, Valentina Lincovscaia, cea mai mare preocupare pentru ea a fost continuarea traseului de gazificare până în partea de jos a satului. După cum ne-a mărturisit dânsa, negocierile au durat o perioadă mai lungă. Cu ceva timp în urmă a reușit să obțină un ajutor de 240000 de lei de la Consiliul Raional Ungheni. Cu acești bani și cu forțele asociației obștești locale de curând s-a reușit finalizarea traseului.

După cum ne-a declarat primara, cel mai greu lucru s-a înfăptuit. 40% din locuitorii care au necesitatea să fie conectați la gazele naturale, deja și-au pregătit proiectele, acum urmează să fie încheiate contractele cu SRL „Ungheni-Gaz” după care să se poată conecta fiecare individual. Chiar dacă o mare parte din locuitori vor conecta doar aragazele, chiar și aceasta este o prioritate. „Nu-i normal să mai amânăm atâta timp, ba dintr-un motiv, ba din altul. Eu mi-am propus ca până în iarnă fiecare gospodărie să fie conectată la gaz. Pentru unii este costisitor să cumpere cazane, dar măcar aragazele să fie asigurate. Să nu se mai chinuie cu butelii de gaz”, a mai menționat primara.

You can leave a response , or trackback from your own site.