Pârlița. Vinerea trecută, la intrarea în acest sat situat la intersecția a trei drumuri, au apărut, după cum a spus primarul comunei locale, Ion Bejan, „cărți de vizită” – semne de intrare (a nu se confunda cu indicatorul rutier) cu denumirea satului și data fondării sale, pe cealaltă parte – urări de drum bun. Desigur, indicatoare sunt trei – din direcția Ungheniului, Chișinăului și Făleștiului. Ideea de a le instala a venit cu mult timp în urmă, dar s-a reușit să o realizeze abia acum. Semnele au fost comandate din piatră de Cosăuți încă în iunie, dar le-au instalat recent.

Potrivit primarului, lucrările încă nu sunt finalizate, deoarece platformele în jurul „cărților de vizită” urmează să fie amenajate. Dânsul a menționat că de hramul satului, sărbătorit de pârlițeni de Sfântul Dumitru, pe 8 noiembrie, acolo vor înflori florile: „Atunci și reparația la primărie poate se va termina. Am făcut totul cum se cuvine. Am reparat fațada, am izolat termic pereții, am construit o rampă”. Primarul le este recunoscător agenților economici care au ajutat să facă postamentele pentru „cărțile de vizită” și speră că aceștia vor contribui și la amenajarea teritoriului. Mâine, spune el, ne întâlnim cu ei și vom discuta această chestiune. Confecționarea indicatoarelor a costat 180 de mii de lei.

