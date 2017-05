Satul meu – vatră de dor



Angajații Muzeului satului Pârlița, cu ajutorul elevilor de la Gimnaziul „Ion Vatamanu” din localitate, au organizat pe 18 mai spectacolul teatralizat „Satul meu – vatră de dor”, pentru a marca Ziua Internațională a Muzeelor. Pe lângă spectacolul în care s-au prezentat tradițiile neamului, portul popular, dragostea și dorul de casă părintească, spectatorii și vizitatorii muzeului au avut ocazia să admire și expoziția de țesături străvechi, adunate și donate de către locuitorii din Pârlița. Mai detaliat despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 26.05.2017.

