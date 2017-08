Schimbarea la față a grădiniței de copii din Buzduganii de Sus



Aproximativ 30 de copii din satul Buzduganii de Sus vor avea parte de ierni mai călduroase. Acest lucru se datorează unei investiții de 300 000 de lei. Cam atât a costat izolarea termică a fațadei grădiniței. Cu ușile și geamurile schimbate deja de câțiva ani și cu noua fațadă izolată termic, conducerea grădiniței speră că economia consumului de gaze va crește până la 30%, iar căldura va fi menținută timp de 9 ore și nu 3 cum a fost până acum. Realizarea acestui proiect s-a datorat ajutorului de 180 000 lei din partea Primăriei comunei Valea Mare, restul cheltuielilor de 120 000 lei au fost acoperite de agentul economic Anatol Popovici. Oameni cu inima mare Pentru reconstrucția fațadei grădinița nu avea în sold decât 120 000 lei. După finisarea primei etape cheltuielile au ajuns la 180 000 lei, diferența fiind acoperită din bugetul primăriei. Cea de-a doua etapă a fost asigurată în totalitate de agentul economic Anatol Popovici, directorul SRL „Termo-Decor”.

Acesta a fost un adevărat gest de caritate, care a impresionat atât conducerea grădiniței cât și locuitorii satului. Potrivit lui, lucrările au durat o lună de zile în care s-a lucrat intens. Conform calcului final, suma ar depăși chiar și cei 300 000 de lei estimați înainte de finalizarea celei de-a doua etape, ne-a mai spus Anatol Popovici. „Eu cu băiatul meu practicăm deseori voluntariatul. Anul trecut, de ziua copiilor, am ales această grădiniță să aducem niște jucării. Anul acesta, directoarea m-a sunat din timp ca să mă anunțe că ei nu mai au nevoie de jucării, dar mai bine să le schimbăm fațada grădiniței. Știind cum arată clădirea, i-am spus atunci că este cam mare, dar deja am intrat în acest joc și am făcut-o cu sufletul deschis,” ne-a mai spus acesta.

Galina Varvariuc, primara comunei, multumește tuturor celor implicați și mai ales directoarei grădiniței, Tatiata Ghez, care a mers până în pânzele albe pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Îndrăzneala și insistența acesteia au făcut ca grădinița din localitate să fie în continuă schimbare și modernizare.

Iurie Vrabie, directorul SRL „Prog-Agroter”, a ținut să rememoreze perioada în care s-a pus prima piatră la temelia grădiniței. Acum 24 de ani, îșți amintește dânsul, a început proiectarea acesteia. Pe atunci copiii erau nevoiți să plece la grădinița din satul vecin. Din inițiativa lui, s-a proiectat și construit această grădiniță de care astăzi este mândru de felul în care s-a păstrat. „Cele mai bune lucruri sunt cele care sunt făcute cu ajutorul oamenilor. Eu sper ca aici să se păstreze ceea ce s-a făcut cu atâta sacrificiu și nu pot decât să le doresc cât mai mulți copii, care să se bucure de această grădiniță”, a menționat Vrabie. Știindu-le necesitățile, dânsul nu a venit cu mâna goală, dar le-a adus micuților un proiector.

Nici ceilalți oaspeți nu s-au lăsat mai prejos. Iulia Pancu, șefa Direcției Edicație, a venit cu un dar pentru cabinetul metodistului. Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, le-a adus copiilor boxe și le-a promis că va ajuta la schimbarea acoperișului, ulucelor și scărilor. „Sincer să vă spun, aceste lucrări bucură ochiul, este frumos și eficient. Din câte am văzut, mai aveți nevoie de unele schimbări, este păcat ca aceste lucrări care s-au făcut să nu fie valorificare. Aveți nevoie neapărat să schimbați și acoperișul, să instalați scurgeri și să amenajați o mica terasă în față. Pentru acestea puteți solicita un ajutor din partea Consiliului Raional”, a menționat Ludmila Guzun.

