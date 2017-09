Școala nu este a noastră, ci a elevilor



Nu e pentru nimeni o noutate că două dintre cele mai solicitate instituții de învățământ din municipiul Ungheni au la conducere directori nou numiți în funcție de la 1 septembrie. Ambii manageri vin din sfera învățământului și ne-au spus că vor depune toate eforturile de a îmbunătăți procesul educațional din aceste instituții, care au în spate o adevărată istorie, una fiind cea mai veche instituție de învățământ din oraș, iar alta – primul liceu cu statut oficial. Este vorba despre liceele „Mihai Eminescu” și „Vasile Alecsandri”. Cum și cu ce proiecte noi vin cei doi directori aflați în interviul ce urmează: — Ce proiecte noi inovative vă propuneți pentru a îmbunătăți procesul educațional”?

Petru Langa, directorul LT ”Mihai Eminescu”: Mi-am propus în primul rând să păstrez și să valorific lucrurile bune ce s-au realizat până la numirea mea în funcție. Dar îmi mai propun în calitate de director să aduc pe rol un proiect de eficientizare a energiei. Este vorba despre un proiect mare, cam în jurul a 50 milioane de lei. Asta ar însemna că vom schimba acoperișul, geamurile, podeaua etc. Și ar fi minunat să putem cuprinde toată instituția în acest proiect. Ne mai propunem să facem și gard, să dotăm cu echipament conform cerințelor sălile de studiu (biologie, chimie, fizică, informatică). Un alt proiect destul de important de pe agenda mea este repararea și dotarea sălii de sport. Avem rezultate frumoase la disciplina respectivă și ar fi păcat să nu facem nimic în acest sens. Un proiect, care se află pe ultima sută de metri, este amenajarea și dotarea terenului sportiv din curtea liceului. Săptămâna viitoare va avea loc deschiderea oficială a acestuia. Îmi propun să desfășurăm ore de instruire și informare pentru părinți și pedagogi în diferite domenii, care-i vor ajuta la procesul educațional.

Ana Nucă, directoarea LT ”Vasile Alecsandri”: Pentru mine un proiect important este dotarea sălilor de studiu cu tehnologii și mobilier conform cerințelor curriculei școlare, fiindcă avem mulți elevi ce participă la olimpiade raionale, naționale și internaționale. Amenajarea holurilor liceului în așa mod ca ele să fie mai atractive și chiar să devină marca/brandul instituției. Un proiect ambițios, și ar fi foarte bine dacă l-aș implementa cât mai grabnic, este reparația blocului C, unde s-ar desfășura orele de educație tehnologică pentru băieți. Din cauza zgomotului produs de strunguri orele celelalte de studiu au de suferit. Îmi doresc să constitui Academia Părinților în cadrul liceului. Aici, părinții, dar și pedagogii se vor școli de la specialiști în diferite domenii, pentru a le fi mai ușor în procesul de educare a copiilor. Un alt proiect la care țin mult e să-i ajut pe colegii mei să publice materiale didactice la nivel național, pentru că au o prestație foarte bună și merită acest lucru. — Cum veți găsi resurse financiare pentru a implementa aceste proiecte ambițioase, doar știm că instituțiile de învățământ sunt la autogestiune?

Petru Langa: O resursă pe care ne bazăm în toată activitatea este Asociația Obștească a Părinților și Pedagogilor, dar vom găsi și resurse financiare externe, adică vom înainta cereri de finanțare și la organizații finanțatoare locale, naționale și chiar internaționale.

Ana Nucă: Resursa financiară de bază este Asociația Obștească a Părinților și Pedagogilor, dar accesăm și fonduri externe, adică implementăm proiecte cu suportul Ambasadelor Germaniei și Franței și altor finanțatori. — Ambii mi-ați spus că resursa principală de finanțare a proiectelor dvs. sunt asociațiile obștești existente în instituție. Dar, cred, cunoașteți că se desfășoară o amplă campanie națională de a preveni colectările de fonduri ilicite în instituțiile de învățământ. Cum veți asigura transparența activității asociației?

Petru Langa: Vom organiza și desfășura adunări părintești pe clasă mai frecvent. Și apoi, orice părinte care achită taxa simbolică de membru al asociației, poate oricând verifica la banca unde avem contul deschis transferurile efectuate. Dar se pot adresa și la contabilul organizației.

Ana Nucă: La parter avem un panou sugestiv „Transparența decizională”, unde amplasăm informații despre resursele financiare cheltuite. Organizăm și noi adunări de părinți și fiecare poate solicita oricând de la contabil și președintele asociației rapoartele financiare. — Și totuși, pe la colț de stradă, pe la cafenele și chiar la piață există ecouri că nu se știe ce se face cu banii, că se colectează prea mult. Cum comentați?

Petru Langa: Poate undeva este o ruptură în procesul de comunicare, dar mai este și aspectul că vociferează tocmai cei care nu dau niciun ban și nici nu contribuie măcar cu forțe fizice. Căci a fi membru al asociației nu înseamnă că aportul se măsoară numai în bani.

Ana Nucă: Totul este transparent, doar să existe dorința părinților de a se informa despre ce se face cu banii care-i achită în fondul asociației. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” este format din două blocuri. Primul, care este central, a fost dat în exploatare în 1940. Cel de-al doilea a fost dat în exploatare în 1987. Aici, își fac studiile peste o mie de elevi din municipiul și raionul Ungheni. Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” este constituit în 1991. Aici își fac studiile 600 de elevi.

