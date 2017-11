Scuar între schițe și proiecte



Mulți ungheneni și-au pus întrebarea ce se va alege din așa-zisul parc din apropierea Pieței Independenței. Odată cu construcția Palatului Justiției au început chiar să apară și zvonuri, precum că acesta ar putea fi transformat în parcare pentru falnica clădire care urmează să fie dată în exploatare în curând, ceea ce a stârnit nemulțumiri în rândul celor, care pe vremuri au agreat acel spațiu verde.

Pentru a afla ce se va întâmpla în continuare cu scuarul respectiv l-am contactat pe arhitectul orașului Vlad Savin, care ne-a precizat următoarele: „Parcul este al primăriei și va rămâne în continuare așa, doar că nu va fi în totalitate scuar”. Din cele comunicate de dânsul, zona verde din apropierea Pieței Independenței ar putea căpăta aspecte nebănuite. După ce va fi finisată clădirea judecătoriei, scuarul din preajma acesteia va intra în vizorul autorităților publice. Din câteva schițe existente la momentul actual, acesta ar putea fi împărțit în două părți bine delimitate. „La momentul actual avem o schiță de proiect elaborată de un partener din România. Conceptul de bază, pe care noi ne străduim să-l menținem în continuare la dezvoltarea planului urbanistic zonal, este să păstrăm funcționalitatea pieței centrale. Să poată fi traversată spre partea cealaltă de stradă în zona havuzului vechi, să poată fi spartă cumva în anumite zone doar prin niște procedee de pavaj, ca să nu fie doar o suprafață asfaltată. Vrem ca undeva să apară diferite forme de pavaj, undeva să apară flori, iar elementele ce țin de havuz să aibă o altă formă. De exemplu, varianta pe care noi am abordat-o este ca havuzul să fie la nivelul pavajului. Anume din motivul că zona respectivă este multifuncțională, chiar dacă avem evenimente importante de 3-4 ori pe an, sunt destul de largi și de aceea noi ne propunem ca pe suprafața dată să poată fi amplasate anumite elemente. Nu dorim s-o încărcăm cu diverse elemente, vrem doar să o schimbăm din punct de vedere vizual. Din tot scuarul actual ne propunem să lăsăm doar o parte verde, bine delimitată, în zona Troiței”, a mai menționat arhitectul. De asemenea, pe aceeași schiță în zona respectivă apare o altă construcție despre care arhitectul ne-a remarcat că ar acoperi vederea din spatele scuarului, și anume zona industrială, gara internațională. Cea mai năstrușnică idee referitor la zona pavată este construirea unei parcări subterane în acel perimetru, evident, la momentul actual este doar o schiță, precum a și spus Vlad Savin.

În același timp consilierul municipal Alexandru Maler susține că această schiță nu a fost aprobată de către consiliu și că el personal s-ar opune construcției unei alte clădiri în zona respectivă: „Priveliștea din spatele scuarului este una deosebită. Nu degeaba se numără și printre locurile turistice de la noi din municipiu. Dacă vom sta să construim doar blocuri și clădiri, vom acoperi toată zona, iar atunci când vom avea o festivitate, vom privi la stele, fiindcă vom fi înconjurați doar de clădiri. Eu consider că în zona respectivă ar trebui amenajată o zonă de agrement, trebuie renovat fostul havuz și neapărat construit și un WC public”.

Ei bine, dacă schițe și proiecte sunt în privința acestui spațiu, atunci bani – nu prea. Atât arhitectul, cât și consilierul nu ne-au putut numi un termen când va fi reamenajat scuarul. Până una alta planul va rămâne doar o schiță, iar scuarul va zace în paragină, fiindcă resurse financiare nu sunt preconizate prea curând.

