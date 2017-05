Sculeni, despre istoria, limba și identitatea națională



Tweet



Tweet

Vinerea trecută, la Liceul Teoretic Sculeni a avut loc un eveniment inedit – conferința științifică cu genericul „Frați de cuget și simțiri – punți peste Prut”. Acest eveniment face parte din proiectul pe care îl derulează instituția respectivă împreună cu Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” din Miroslava, Iași, cu care s-a înfrățit în noiembrie 2016. La conferință au fost prezenți atât frații de peste Prut, cât și personalități din Sculeni, academicieni de la Institutul de Istorie, de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM).

Pe parcursul zilei au fost desfășurate mai multe activități, în cadrul cărora au avut comunicări academicieni și conferențiari universitari. Bunăoară, academicianul Mihai Cimpoi a vorbit despre „Ideea europeană și conceptul european în publicistica lui Mihai Eminescu”.

Ideea europeană a fost continuată de Andrei Eșanu, care s-a referit la istorie, carte și cultură în sistemul actual de valori. Ion Șișcanu, profesor universitar, doctor habilitat, a interesat publicul cu subiectul „Promovarea adevărului împotriva mistificării evenimentelor istorice”. Intervenția Silviei Corlăteanu-Granciuc, conferențiară, cercetătoare la AȘM, originară din Sculeni, a fost așteptată, mai ales că a prezentat file din istoria satului natal. „Eu nu sunt din acest sat, însă am aflat lucruri interesante despre istoria pe care a avut-o localitatea de la frontiera cu România”, a subliniat directoarea LT Sculeni, Iulia Ciuvaga.

Acest eveniment s-a dovedit a fi unul util și pentru elevii instituției, care și-au aprofundat cunoștințele cu privire la valorile cultural-istorice, limbă. Ei au mai participat la atelierele de creație, unde au confecționat diferite obiecte în lemn, pe care le-au oferit în dar oaspeților.

Gazdele, pe lângă cunoștințele noi și emoțiile trăite, s-au ales și cu cărți donate de Institutul de Istorie, de Filologie al AȘM. „Ne vor prinde bine aceste lucrări. Cărțile sunt și pentru elevi, și pentru profesori”, a conchis Iulia Ciuvaga. Interlocutoarea a mai adăugat că în virtutea acestei relații de fraternitate cu colegii din Miroslava vor mai urma și alte activități, excursii, la care vor fi implicați și elevii de pe ambele maluri ale Prutului.

You can leave a response , or trackback from your own site.