Într-adevăr, ca un tunet din senin a fost informația despre faptul că ANRE (Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică) a aprobat, la 19 mai curent, tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestate de „Apă-Canal” Ungheni în mărime de 20 de lei și 47 de bani. De ce s-a scumpit cu 8 lei dintr-o dată? De ce nu se vorbea nimic despre aceasta – și când colo? Cum a spus o cititoare a ziarului, poate întreprinderea cară apa din Prut cu găleata?

Petru Scutaru, directorul ÎM „Apă-Canal” Ungheni, încearcă să mă calmeze, chipurile, nu e o majorare de 8 lei, ci de 7,20. Cum se spune, ori cu capul de piatră, ori cu piatra de cap, energia electrică s-a scumpit cu doar 8 bani și tot se simte majorarea, iar aici, fie și cu doar 7 lei… Întreprinderile bugetare vor achita în loc de 26,99 lei 38,47, singura bucurie e că pentru agenții economici tariful rămâne același – 38,47. Potrivit calculelor întreprinderii, tariful mediu trebuia să fie de 27,05 lei, iar ANRE a aprobat doar 20,47. Cât de greu va fi pentru populație tariful majorat? Când a mai fost așa ceva ca tariful să crească atât de brusc? Poate trebuie să mulțumim celor de la ANRE că le-a fost milă și nu au aprobat tariful de 27,05 lei? Înțeleg că nu mai are rost, dar încerc să aflu din ce se compun totuși tarifele? Așadar, salariul mediu pe întreprindere e puțin mai mare de 4000 de lei, colectivul este de 146 de persoane, conform statelor – 170 și pe seama aceasta fac economii, dar oricum nu pot achita la timp salariile. Pentru a achita împrumutul de 2 milioane (în dolari), de pe urma căruia mulți consumatori în „hulubăriile lor” așteptau alimentare cu apă fără întreruperi, dar nu au mai avut, cel puțin unul (autorul acestor rânduri), într-un an se duc aproape 2,5 milioane de lei și „plăcerea” va continua până în 2039. Ce mai intră în acest tarif de rea faimă? Aproape un milion întreprinderea cheltuiește pe reactivi pentru tratarea apei. În conformitate cu planul de investiții, care este prezentat la ANRE, în acest an este programată înlocuirea conductei de apă de pe strada Mihai Viteazul – 1 milion 300 de mii de lei este prevăzut în tariful care va jupui pielea de pe noi când va fi publicat în „Monitorul Oficial”. Interlocutorul ne liniștește din nou, că este calculat corect, conform metodologiei noi, adoptate de ANRE.

Apropo, ei au pus problema cu privire la majorarea tarifelor încă în decembrie 2015. Eu nu mă pot liniști: cum așa, la Iași e de 6,76 roni, iar interlocutorul spune că e doar pentru apă, fără canalizare (ce-i drept, pe site-ul întreprinderii din Iași apavital.ro/preturi_servicii-1605-ro.html se spune că apa potabilă costă 3,49 roni, canalizarea – 2,77 ). Chiar dacă ar fi fost așa, ce salarii au ei și ce salarii avem noi, să nu mai vorbim de pensii.

Petru Langa, viceprimar de Ungheni, cu care au vorbit în ziua „X”, a menționat că au avut loc dezbateri publice privind tarifele. De aprobarea tarifelor acum se ocupă doar ANRE și nu primăria, cum a fost înainte, aici au avut loc doar dezbateri. Când? Ieri, chipurile (18 mai). Iar astăzi tarifele au fost aprobate deja? Oare la dezbateri toți au fost „pentru”? S-a supărat un pic viceprimarul, ce legătură au cei care sunt „pentru”, doar tarifele nu se aprobă la dezbateri. De ce ieri au avut loc dezbaterile, iar astăzi aprobarea? „Nu știu”, zice.

Datoriile consumatorilor constituie 3 milioane de lei, probabil, acum vor crește cu o treime.

