Săptămâna trecută, a fost difuzată o știre, care nu a prea generat mari ecouri în societate. Puțini au fost din cei pe care aceasta cu adevărat i-a cutremurat. Nici nu poți să-ți închipui așa ceva, dar anul trecut Curtea de Conturi a depistat nereguli în instituțiile statului în valoare de peste 21 de miliarde de lei, cel mai de „frunte” fiind Ministerul Finanțelor. Adică, funcționării pe care poporul îi angajează în serviciu pentru a cheltui rațional banul public și a îmbunătăți viața cetățeanului, fac ce le trăsnește prin cap, în prim-plan aflându-se interesul corporativ sau cel personal. Și credeți că cineva care a admis nereguli de miliarde a fost pedepsit? Nu vă faceți iluzii, ei nu și-au pierdut fotoliile și nimeni nu a nimerit la închisoare. Iar noi, cei care plătesc impozite că să țină această țară, mereu rămânem cu buzele umflate.

