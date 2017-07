„Secretele” scumpirii apei au fost descoperite



Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pe data de 19 mai 2017 a decis ajustarea tarifelor la apă și canalizare în municipiile Chișinău și Ungheni. Astfel consumatorii casnici din Ungheni achită începând cu data de 26 mai pentru un metru cub de apă și canalizare 20,47 lei (apă – 13,40 lei și canalizare- 7,07 lei), consumatorii non-casnici vor achita pentru apă- 22,15 lei/metru cub și canalizare- 16, 32 lei/metru cub.

Se pare însă că explicațiile oferite de către Petru Scutaru, administratorul ÎM „Apă-Canal” Ungheni, nu au satisfăcut consumatorii casnici, care până în prezent achitau pentru un metru cub de apă 6,56 lei și 6,39 lei pentru canalizare. Iată ce declara Petru Scutaru: „Principalii factori care au stat la baza actualizării tarifelor la apă sunt: majorarea tarifelor la energia electrică (de la 1,71 lei/kWh în 2016 până la 2,04 lei/kWh în 2017), creșterea prețurilor la materialele de tratare, materialele de întreținere a sistemelor de apă și canalizare, majorarea cuantumului minim al salariului garantat pe sectorul real. Pe parcursul anilor tarifele achitate de consumatorii casnici erau sub costul real calculat. Neajustarea tarifelor ar putea duce la creșterea pierderilor înregistrate de ÎM „Apă–Canal” și la incapacitatea prestării serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și serviciilor de canalizare pentru consumatorul final”. Încălcări grave la ÎM „Apă-Canal” Ungheni

Dar iată că în prescripția Inspecției Financiare „Privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectării financiare complexe efectuate la ÎM „Apă-Canal” din Ungheni” pentru perioada 01.01.2014 – 01.04.2017” apar fapte interesante.

În primul rând, mijloacele financiare ale întreprinderii ar fi fost gestionate necorespunzător, din care cauză întreprinderea ar fi suportat cheltuieli neîntemeiate în sumă 324,6 mii lei și neregulamentare în sumă de 218,2 mii lei. Astfel, personalului administrativ și angajaților le-ar fi fost achitate plăți salariale pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, totodată ar fi fost decontați mii de lei la cheltuieli în lipsa documentelor justificative. Cheltuielile neregulamentare sunt banii decontați pentru combustibil.

În același timp, au fost stabilite și deficiențe în organizarea managementului financiar-contabil. Întreprinderea nu ar fi prezentat ANRE avizarea tarifelor (penultima majorare), acestea fiind aprobate unilateral de Consiliul Orășenesc Ungheni. Statele de personal nu ar fi fost coordonate cu Consiliul Orășenesc Ungheni.

În prescripție mai este indicat ca întreprinderea trebuie să ia măsuri pentru restituirea cheltuielilor neîntemeiate în sumă de 324,6 mii lei. În același timp, i se recomandă fondatorului (Consiliul Municipal Ungheni) să ajusteze tarifele în strictă concordanță cu prevederile legale. Care e explicația persoanelor vizate Petru Scutaru, administratorul ÎM „Apa-Canal” Ungheni, a menționat că deja a pregătit un răspuns pentru Inspecția Financiară, căci până pe data de 30 iunie urmează să raporteze despre deciziile luate. „Inspectorii s-au referit la cele 13 sărbători nelucrătoare, dar plătite (în total 253,7 mii lei) pe care atât sindicatul de ramură, cât și Inspecția Muncii ne permit să le achităm. Ni s-a explicat că sărbătorile nelucrătoare nu se plătesc pentru angajații cu salariu tarifar, noi însă le-am achitat și pentru ei. Am emis un ordin, ceea ce ne va permite să stopăm plata pe viitor pentru această categorie de salariați și la fel vom restitui banii plătiți pentru anul 2017”, explică administratorul.

Dânsul s-a referit și la decontarea banilor pentru combustibil (în total 69,2 mii lei). Motivul e simplu: nu au completat corect și complet foile de parcurs, ceea ce a permis apariția acestor cheltuieli nejustificate. La fel, dânsul a explicat de unde au apărut și cheltuielile nejustificate de 1,7 mii lei. Aici de fapt, sunt cheltuielile pentru serviciile poștei. „Sunt scrisorile cu recomandare, cheltuielile fiind decontate în urma bonului de plată, ceea ce nu este corect, deci, urma să avem factură fiscală pentru fiecare plată. La finele lunii vom repara și aceasta greșeală”, adaugă administratorul. Dânsul a mai spus că această prescripție nu ar avea nicio legătură cu mărirea tarifului la apă pentru consumatorii casnici.

Petru Langa, viceprimarul municipiului Ungheni, a menționat că toate prescripțiile Inspecției Financiare au fost examinate în cadrul Consiliului director al întreprinderii, iar despre deciziile luate au fost anunțați și consilierii municipali, specificându-se că va fi monitorizată respectarea principiului de economicitate și eficientizare a cheltuielilor.

