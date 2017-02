Secția de colectare a sângelui din orașul Ungheni a trecut la casă nouă



În fosta secție stomatologie de la Spitalul Raional Ungheni, de azi înainte se va afla secția de colectare a sângelui. După o reparație curentă, care a costat circa 40 de mii de lei, pe 1 februarie a fost dată în exploatare. „Avem condiții bune de muncă, utilaj performant în dotare, deci vom depune tot efortul pentru a realiza un act medical de calitate”, a spus șeful secției respective, Eduard Crețu.

La eveniment au participat autoritățile publice locale, raionale, conducerea spitalului. Sediul nou a fost binecuvântat și de către preotul Andrei, parohul bisericii „Sf. Ilie”, care se află pe teritoriul spitalului. Mai multe detalii despre eveniment aflați în ziarul UNGHIUL de la 10.02.2017.

