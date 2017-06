Senzații extreme în transportul comun



Cum îți pot strica buna dispoziția încă de la primele ore ale dimineții sau cum să-ți pierzi pofta de mâncare după o zi de muncă ne pot spune pasagerii rutelor urbane. Drumul spre casă pentru ei a devenit un adevărat test de a încerca răbdările. Transportul în comun pe timp de caniculă devine o saună pe roți îmbâcsită cu mirosuri care mai de care. Pe scaune murdăria deja a prins straturi, iar de pe draperiile geamurilor stă să curgă grăsimea. Agățate în două fire, draperiile de mult pare că și-au uitat rostul. Sub scaune încă mai poți găsi urme de noroi lăsate de călători după ploaia de luna trecută, iar geamurile au devenit adevărate capodopere ce ilustrează o nouă artă, cea a amprentelor. 7 km în mizerie

Locuitorii unui sat, la 7 km de orașul Ungheni, se plâng de condițiile mizere la care ar fi expuși. „Nu am cuvinte să descriu ce stare îmi provoacă acest microbuz, mi se face silă când mă gândesc. Achităm biletul, dar oare acesta nu include deplasarea, siguranța și confortul. Și nu mă refer aici la cine știe ce condiții, măcar elementarul. De ce nu s-ar face curat, de ce nu s-ar spală măcar podeaua, pe scaunele astea nici nu este posibil de așezat. Acum se mai adaugă și căldura înfernală, iar mirosurile urâte sunt la ordinea zilei”, se plânge o pasageră, Angela Ceretean. Aer condiționat, un vis departe de realitate

Cea mai mare problemă cu care se confruntă pasagerii este lipsa aerului condiționat. Peste 90% din microbuzele care circulă în mediul rural sunt lipsite de aer condiționat, cele mai multe din ele fiind deja foarte vechi. Din când în când se mai deschide câte un geam, și asta numai la insistențele călătorilor, când deja nu mai fac față mirosurilor combinate între transpirație, praf și murdărie. „Dăm niște bani, dar nu primim și niște condiții pentru asta, nu se mai respectă nimic. Dacă s-ar mai face curățenie din când în când în autobuzele astea ar arăta altfel. Eu mai bine iau o mașină de ocazie decât să vin cu autobuzul de rută, mai ales când este supraaglomerat și trebuie să stau într-un picior. Ar trebui ca transportul public să fie supus unei evaluări, poate așa șoferii vor fi mai precauți și vor îngriji de transport”, povestește altă pasageră, Eugenia Cojocari.

La aceste plângeri șoferiii transporturilor cu pricina găsesc scuze spunând că uneori apar și situații în care condițiile de curățenie nu pot fi menținute, atât din cauza traficului intens, a aglomerației din vehicule, a prafului de pe carosabil, cât și a lipsei de înțelegere din partea unor călători, care nu respectă normele de conduită în mijloacele de transport în comun, printre care se numără și păstrarea curățeniei.

Despre această problemă vorbim cu vicepreședintele raionului Ungheni, Alexandru Brînză. Dânsul a menționat că de respectarea regulilor de igiena și curățenia în mijloacele de transport Consiliul Raional nu răspunde, totul rămâne la discreția șoferului: „Nu există o comisie specială pentru asigurarea ordinii, respectarea igienei în mijloacele de transport public. Curățenia în microbuz rămâne pe conștiința conducătorului auto, care trebuie să întrețină mijlocul de transport în condiții optime de exploatare. Așa cum în fiecare zi șoferul este examinat de un medic, mașina este inspectată de mecanic, tot așa și în salon trebuie să fie curat și îngrijit. Dacă în mijlocul de transport sunt condiții rele, de vină sunt șoferul și conducătorul firmei care prestează servicii”. În ceea ce privește aparatele de aer condiționat vicepreședintele a spus că acest lucru nu ține de atribuțiile conducătorului auto, însă el trebuie să asigure buna funcționare a ventilatoarelor.

