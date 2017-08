Servicii periculoase care ar fi prestate ilegal



De câțiva ani buni cele trei catamarane de pe lacul Delia și-ar desfășura activitatea periculoasă fără ca cineva s-o oprească. Chiar dacă sunt vopsite pe exterior, din punct de vedere tehnic rămân a fi tot atât de vechi și defecte. Cu toate acestea, an de an, zeci de copii ar plăti o taxă de 10 lei pentru a-și pune viața în pericol. Cei mai mulți clienți ar fi totuși copiii. În timp ce părinții cred că ei sunt la un loc sigur de joacă, aceștia se întrec la viteze pe lacul Delia cu niște catamarane din care parcă ar curge rugina. Întrucât banii vin, nu ar mai exista nicio condiționare în ceea ce privește vârsta sau metodele de precauție. Sunt copii de 10-11 ani care s-ar fi urcat pe acele catamarane fără ca măcar să poată înota. Totodată, nimeni nu ar fi făcut nimic în acest caz, și dacă s-ar fi făcut nu a fost atât de eficient încât acele catamarane periculoase să dispară de pe malul lacului. „Ți-i a vorbi sau ți-i a „cătăi”?” Deși nu ar deține autorizație de funcționare, proprietarul catamaranelor, Filip Ciubatîi, totuși ar presta niște servicii ilegale. Îndrăzneala acestuia a depășit orice limită când și-ar fi plasat un anunț cu programul de închiriere a catamaranelor și datele sale de contact chiar pe unul din panourile de pe malul lacului Delia.

Pentru a ne asigura că nu este o glumă, echipa ”Unghiul” a apelat la contactele respective. Surpriza cea mare a venit atunci, când chiar proprietarul ne-ar fi confirmat acel program fix de la ora 8 până la ora 20, program indicat și în anunț. Dar acesta însă nu ne-a putut da și un preț fix al serviciului, fapt ce sugerează că ar fi unul negociabil. După mai multe încercări, bărbatul ne-a spus că o plimbare de jumătate de oră ar fi 10 lei. În ceea ce privește siguranța, proprietarul s-a eschivat să răspundă, ba chiar s-ar fi arătat deranjat de aceste întrebări: „Mai ai să pui atâtea întrebări, ți-i a vorbi sau ți-i a cătai, că nu înțeleg?”. La cât de amuzantă a fost replica, tot atât și de revoltatoare.

Pentru a consulta totuși părerea unui specialist, am vorbit cu viceprimarul municipiului Ungheni, Eduard Balan, cel care, de altfel, are ca responsabilitate eliberarea autorizațiilor de funcționare. „Catamaranele de pe lacul Delia sunt în proprietate privată, iar de 4 ani acestea nu și-au mai primit autorizațiile de funcționare. Anul trecut a fost o plângere, iar noi am sesizat poliția. Nu am mai fost anunțat după aceasta în ce fel s-a intervenit în cazul respectiv. Anul acesta încă nu au fost plângeri, dar voi apela din nou la Inspectoratul de Poliție pentru a lua măsurile de rigoare. Acele catamarane nu au nici un act de siguranță și nu recomand nimănui să se plimbe cu ele. După cum se vede, proprietarul acestora se încăpățânează să le pună în funcțiune ilegal”, ne-a declarat viceprimarul.

