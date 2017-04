Serviciile publice pot fi solicitate și pe internet



Cozile de la Oficiul Stare Civilă (OSC) Ungheni ar putea să dispară, dacă cetățenii ar perfecta actele necesare prin intermediul serviciilor on-line, adică pe internet. „Nu e nevoie de a veni, de a sta în rând sau a se programa. Este foarte ușor, doar că trebuie să acceseze site-ul www.servicii.gov.md, care reprezintă un punct unic de acces la serviciile electronice, printre care și cele de stare civilă.

Cetățenii trebuie să fie pregătiți că pe viitor orice document din orice instituție se va solicita on-line, preponderent”, explică șefa instituției, Svetlana Andrieș. În opinia dânsei, astfel dispare fenomenul corupției.

Solicitanții au posibilitatea să comande aceste acte de acasă, având acces la internet. Mai întâi trebuie să îndeplinească o cerere, iar documentele pot fi eliberate în decurs de 5, 15, 20 de zile, 1 lună la Oficiul Stare Civilă de unde dorește să le ridice. Prețurile nu diferă, sunt aceleași ca și în cazul când aplici cererea direct la OSC.

Cert e că pentru a solicita serviciile on-line, trebuie să fii deținătorul unui card bancar și al semnăturii digitale sau mobile. Bunăoară, semnătura mobilă poate fi solicitată la operatorii de telefonie mobilă. Potrivit informației prezentate pe site-ul unor astfel de operatori, clienții o pot obține gratuit. Pentru aceasta e necesar să se adreseze personal cu buletinul de identitate la operatorul de telefonie mobilă la care este abonat, unde îndeplinește o cerere de activare a serviciului.

Accesând același site al operatorului de telefonie mobilă am identificat totuși că semnătura mobilă nu e chiar gratuită. Deținătorul ei va trebui să achite abonament lunar sau o plată unică între 10 și 30 de lei. La alți operatori, prețul diferă, atât după numărul tranzacțiilor, perioada de gestiune, cât și dacă ești persoană fizică sau juridică.

În 2015 prin intermediul site-ului www.servicii.gov.md au fost solicitate 2000 de documente în întreaga țară, iar în 2016 numărul a crescut până la 16800. În raionul Ungheni, anul trecut au fost solicitate on-line 47 de acte. Svetlana Andrieș consideră că unghenenii deocamdată sunt scepetici privitor la accesarea serviciilor prin intermediul internetului. Locuitorul satului Todirești, Ilie Croitoru, spune că nu a auzit despre serviciile publice solicitate pe internet: „Am computer, dar îl folosesc atunci când comunic cu copiii mei plecați peste hotare. Dacă am nevoie de vreun act de la OSC, vin direct aici, aștept. Chiar și copiii mei mă împuternicesc să le fac actele”. Deși dânsul zice că solicitarea actelor în regim on-line e o noutate bună, totuși consideră că e mai mult pentru generația tânără.

