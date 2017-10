Serviciu social pentru bătrâni



Bulhac. Echipa de la SRL „Termo-Decor” a ales să sărbătorească altfel a 100-a fațadă finisată. Cu această ocazie ei lansează în parteneriat cu Primăria comunei Cioropcani proiectul social de ajutorare a bătrânilor din acest sat. Agentul economic va achita salariul, iar autoritățile publice vor identifica persoana. Potrivit administratorului întreprinderii, Anatolie Popovici, serviciul respectiv va funcționa din noiembrie 2017 până în aprilie 2018 pentru 20 de bătrâni singuratici. Persoana angajată va ajuta beneficiarii în gospodărie: la deszăpezire, le va aduce apă, le va procura medicamentele necesare, va pregăti lemne pentru foc etc., lucrând câte 3-4 ore pe zi, de luni până vineri.

Întrebat de noi dacă această inițiativă va fi numai în acest an sau va fi continuată, administratorul ne-a spus că serviciul va funcționa și de acum încolo și va fi o tradiție a SRL „Termo-Decor”. „Dacă alții aleg să facă concerte, noi alegem să ajutăm pe cel care are nevoie reală de susținere”, mai menționează inițiatorul serviciului social. Victor Robuleț, primarul comunei, fiind contactat, ne-a spus că salută această inițiativă, fiindcă chiar dacă există un lucrător social, mai este nevoie de încă o persoană care să ajute persoanele singuratice la treburile casnice.

