Sfântul Andrei – seara miracolelor



Tweet



Tweet

În seara de 12 decembrie la Ungheni, în incinta Centrului de Creație al Copiilor, dar și în sala mică a Palatului de Cultură din mun. Ungheni și la Casa de Cultură din orașul Cornești s-au desfășurat șezători cu obiceiuri și tradiții legate de sărbătoarea Sfântului Andrei, care este într-un fel echivalentul moldovenesc al nopții de Halloween.

Sunt multe superstiţii legate de noaptea de Sfântul Andrei. Cele mai multe au legătură cu măritişul, dar şi cu protecţia împotriva spiritelor rele care bântuie printre cei vii. Tot acum se crede că lupii încep să vorbească cu grai de om şi spun lucruri îngrozitoare, iar cei care vor fi atacaţi în această noapte se vor transformă în vârcolaci. Spiritele ies în lume, lupii vorbesc cu grai omenesc, iar oamenii se apără de rele cu vrăji şi usturoi. Or, cu acest obicei au deschis șezătoarea membrii ansamblului folcloric „Floare de Dor” de la Centrul de Creație al Copiilor. Jana Bejenaru, conducătoarea ansamblului, ne-a spus că ei au încercat să prezinte doar câteva obiceiuri și tradiții, fiindcă ele sunt multe și variate. „Pentru cei care vor fi interesați noi putem să organizăm o masă rotundă, unde vom discuta despre această sărbătoare, care semnifică ritualul de trecere din toamnă în iarnă”, adaugă conducătoarea. La Palatul de Cultură ansamblul model „Vârsta de Aur” a întâmpinat oaspeții, i-a încântat cu descântece și vrăji, a făcut jocul cu zarurile. Raisa Țurcan, membră a ansamblului, a menționat că programul șezătorii a constituit din cântece și dansuri. Foarte impresionați de șezătoare au rămas și corneștenii. Aici, formațiile „Codrenii” și „Datina” de la școala de arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” au prezentat un program artistic deosebit. Vera Buga, primara orașului, ne mărturisește că ea a rămas încântată de reacția cetățenilor: „Nu ne-am așteptat să vină în număr atât de mare la această șezătoare. Dar, se vede că, cultura reînvie la Cornești”.

You can leave a response , or trackback from your own site.