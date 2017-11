Și-au testat glicemia în sânge



Anual, pe 14 noiembrie, este marcată Ziua Mondială de luptă împotriva diabetului zaharat, fiind cea mai marte companie de informare despre această maladie. Astfel, la Centrul de Sănătate-1 Ungheni, în această zi peste 300 cetățeni și-au testat nivelul de glicemie în sânge.

Potrivit medicului endocrinolog, Veronica Mihăilă , anul acesta campania a evoluat sub genericul „Femeia și diabetul zaharat”, deoarece în ultimii 10 ani în Republica Moldova a crescut dublu numărul celor afectate de această boală. Practic 2 din 5 femei afectate sunt de vârstă reproductivă, ceea ce ar putea duce la nașterea copiilor cu risc sporit de diabet. „Conform raportului din ultimele 9 luni, au fost diagnosticate în jur de 600 de cazuri noi, inclusiv 2 copii cu diabet de tip 1. La momentul actual la evidență sunt 19 copii, care se tratează doar cu insulină. Cele mai frecvent întâlnite cazuri sunt cele de tipul 2 – aproximativ 91 %, iar de tipul – 1,9 %”, a specificat Veronica Mihăilă.

Referitor la tipurile de diabet specialista a mai precizat că tipul 1 este cel mai des întâlnit la copii, iar 2 – atât la adulți și bătrâni, cât și copii. În ceea ce privește preîntâmpinarea diabetului de tipul 1 este mai puțin posibil, în schimb diabetul de tipul 2 poate fi prevenit din timp, principalii factori de risc fiind stresul, obezitatea, alimentația neconformă, hipertensiunea arterială, colesterolul mărit în sânge. ”Datorită astfelor de campanii, în cadrul cărora oamenii sunt testați gratuit, noi diagnosticăm cazuri noi. Chiar și astăzi am depistat un nou caz. În ceea ce privește normalitatea glicemiei, aceasta diferă în dependență de glicemetru, pentru analizele din deget aceasta nu va depăși 5,5, iar din venă – 5,8. Evident că diagnosticul nu poate fi stabilit doar în urma acestei analize, el trebuie neapărat confirmat la laborator”, a mai adăugat medicul.

Diabetul este o boală cronică care apare atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină sau când organismul nu poate utiliza eficient insulina pe care o produce. Nivelul ridicat de zahăr în sînge este un efect al diabetului zaharat necontrolat.

