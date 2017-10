„Și azi visez școala”



Sâmbăta trecută, în satul Buzduganii de Sus, a avut loc un eveniment, cum se spune, de importanță locală — o femeie foarte cunoscută aici, Ana Banari, și-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare în mijlocul rudelor și prietenilor. Veți întreba de ce este cunoscută? De aceea că mai mult de jumătate din viață și-a petrecut-o la masa învățătorului, la tablă și, putem spune, în fiecare casă din sat trăiesc elevii ei.

Acum 60 de ani Ana, o fată originară din raionul Drochia, absolventă a colegiului de bibliotecari, peste un an – Banari, a venit să muncească în satul Valea Mare. Aici și-a întâlnit iubirea, un băiat calm și serios, Stepan Banari, care aproape toată viața a lucrat în sovhozul „Prut”, și, de asemenea, s-a aflat în fruntea primăriei numite pe atunci soviet sătesc. Peste un an s-au căsătorit. Ana s-a mutat în Buzduganii de Sus, a trecut la școala din localitate și a lucrat ca profesoară de istorie, deoarece între timp absolvise facultatea de istorie a institutului pedagogic. Astăzi, ea își aduce aminte cu plăcere de elevii săi, foarte mulți dintre care, ca și ea, au devenit pedagogi.

„Tot timpul visez școala, iar eu mai predau. Am avut una dintre cele mai bune clase, dacă se organizau la noi seminare, regretatul șef al secției de învățământ, Andrei Chivriga, întotdeauna venea la lecțiile mele. Eu eram foarte severă, la lecții întotdeauna era disciplină. Le-am dat cunoștințe bune, le explicam, interogam elevii”, povestește omagiata.

Timpul zboară repede. Se pare că pe neobservate au crescut fiii, Vladimir și Veaceslav, apoi și nepoții, astăzi cresc strănepoții. Apropo, două nepoate au devenit profesoare, una predă la Academia de Studii Economice, a doua este directoare de liceu, iar nepoții se află peste hotare. Unul e în America, al doilea – în Australia.

E de prisos să spunem că în acea zi au răsunat multe cuvinte frumoase, urări, inclusiv de la nepoții din străinătate. Unul dintre ei, americanul, a trimis buchete de 80 de trandafiri, de 20 și încă unul cu urări de viață lungă. Același lucru l-a dorit și sora mai mare a Anei, Varea, care a împlinit deja 90 de ani. Feciorii și-au amintit râzând cum mama le dădea însărcinări, o listă întreagă de treburi casnice. Nepoatele cu plăcere au povestit cum se plimbau cu bicicleta pe ulițele de aici, cum apărau roada cireșului, ale cărui crengi atârnau în grădină la bunici, ce șotii făceau. La masa de sărbătoare a domnit o atmosferă nespus de caldă și nu există nicio îndoială că se vor aduna la fel toți împreună și peste 10 ani, și peste 20 de ani. În capul mesei va sta Ana, iar alături, ca întotdeauna, așa cum a fost toată viața, Stepan.

Potrivit primarei comunei Valea Mare, Galina Varvariuc, această femeie toată viața a fost devotată școlii și satului care i-a devenit natal. „Ea a fost întotdeauna la vedere, foarte responsabilă, foarte punctuală, exigentă, fiind menționată de primărie în repetate rânduri cu diplome. Din tot sufletul îi doresc sănătate și mulți ani de viață”, a spus ea.

