Și femeile pot fi antreprenoare de succes



Oricine poate deveni o femeie de succes, fie că este vorba despre o mamă cu copil mic sau o studentă abia ieșită de pe băncile facultății. Succesul depinde de curajul și ambiția de care dau dovadă și nu statul financiar sau vârsta. Pentru a susține și încuraja antreprenoriatul în rândul femeilor organizația GEN din Moldova și Republica Belarus împreună cu sprijinul autorităților locale au desfășurat la Ungheni o conferință locală, bazată pe promovarea antreprenoriatului feminin. Mai detaliat citiți în ziarul ”Unghiul” de la 23.06.2017.

