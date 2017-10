Și gimnaștii merită o șansă



După 10 ani de la ultimul campionat la plasă elastică, desfășurat în orașul Ungheni, acest sport prinde din nou viață. De aproape un deceniu nimeni aici nu a mai făcut performanță în gimnastică din simplu motiv că nu a existat un antrenor. Odată cu stabilirea campionului multiplu, Vladimir Brăguță, în Ungheni, au început să apară primii doritori de a se antrena. Cu puține posibilități, dar cu multă dorință de a crește o nouă generație de campioni în gimnastică, Vladimir a înființat o grupă de gimnaști. Asta se întâmpla acum un an în una din sălile Palatului de Cultură. Ulterior au fost nevoiți să părăsească incinta, iar câteva luni bune au rămas fără o sală, unde să-și poată desfășura activitate. Au bătut pragul primăriei de câteva ori în speranța că vor beneficia de susținerea autorităților locale, dar în zadar.

Vladimir Brăguță ne-a povestit că nu s-a gândit niciodată că va întâlni astfel de impedimente. „A fost greu începutul, m-am adresat și la Școala Sportivă Raională Ungheni, inițial am arendat o sală și desfășuram antrenamente particulare. Mai târziu am primit ore la această școală și o sală. Din donațiile părinților am reușit să procurăm câteva saltele și câte ceva din inventarul necesar, iar pe parcursul verii au mai făcut câteva schimbări în sala respectivă. Cu toate acestea, fără o sală special amenajată, copiii nu vor atinge performanțele dorite, întrucât aceștia nu vor reuși să se relaxeze și să se concentreze din cauza fricii de a nu cădea”. Nici noi nu le folosim, nici altora nu dăm În urmă cu ceva timp Vladimir Brăguță a aflat de la participanții ultimului campionat, care s-a desfășurat la Ungheni, că aici de fapt ar fi existat plase elastice și inventarul necesar. Deși această informație s-a dovedit a fi veridică, antrenorul nu a reușit să facă rost de plasele care actualmente stau neatinse de 10 ani în subsolul Școlii Sportive Orășenești. „Am încercat să-i conving, dacă tot stau acolo, de ce să nu le folosim productiv, dar ei m-au refuzat, justificând că dacă eu într-o zi voi pleca cu ele, cum le vor mai găsi urma. Evident că este o absurditate, doar există paznici. Plasele astea nu sunt de pus în buzunar ca să dispari cu ele. Mi-au cerut bani mulți, dacă vreau să le cumpăr. Dar de unde să-i iau?”, ne-a mai mărturisit Vladimir.

Menționăm că la aceste antrenamente de gimnastică participă peste 30 de copii, plasați în 3 grupe cu vârstele cuprinse între 4 și 11 ani, ei nu dispun de o astfel de sumă și nici nu au găsit sponsori, care să-i poată ajuta. Cu toate acestea, copiii își dau silința și se arată interesați de acest sport. Și părinții se implică activ, fapt ce îl încurajează și pe Vladimir, care speră că într-o bună zi copiii vor avea o sală suficient de spațioasă și bine dotată. Potrivit lui Ion Lazăr, directorul Școlii Sportive Raionale Ungheni, cu susținerea instituției a fost amenajată o sală destul de bună cu o dimensiune de 18×9 m. De asemenea le-au fost date și saltelele pe care le folosesc în comun cu grupa de la karate, dar pe viitor ,când copiii vor ajunge la un alt nivel, ar avea nevoie de mai multe echipamente necesare sălii. „Este un sport nou pentru acest oraș, eu cel puțin de mai bine de 30 de ani nu am auzit de acest sport în raionul nostru și consider că ar trebui să-i încurajăm și să-i susținem cu ce putem”, a menționat Ion Lazăr. Cine este Vladimir Brăguță? Vladimir Brăguță este originar din Chișinău. În anul 2009 a absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Pasiunea pentru gimnastică a moștenit-o genetic. Întreaga sa familie este antrenată în sportul de performanță. Tatăl său este directorul unei școli de sport din Chișinău. Mama sa a fost jucătoare de handbal, sora joacă pentru liga națională a Greciei, iar fratele este și el cunoscut drept campion multiplu. Vladimir și-a câștigat ultimul titlu de campion în luna mai curent. Are peste 5 ani experiență în pedagogie fiind profesor de educație fizică în LT „Gheorghe Asachi”, gimnaziul din Bumbăta, în raionul Edineț și în școli profesionale. Profesia de antrenor o practică deja de 15 ani. Deși are capacități de a participa chiar și la campionate internaționale, Vladimir a ales o cale mai aproape de soția și copilul său.

Având în vedere că în raionul Ungheni de 10 ani nimeni nu s-a mai ocupat cu gimnastica, dânsul s-a gândit să preia această inițiativă și să dea o continuitate acestui sport. „Nu vreau să țin doar pentru mine ceea ce știu să fac. Vreau să lărgesc acest orizont și să promovez un mod sănătos de viață și o generație disciplinată”, ne-a mai spus dânsul.

