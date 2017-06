Și iarăși au învins



Este vorba de utilizatorii Bibliotecii Publice Cetireni, care pe parcursul anilor dau dovadă de cunoștințe temeinice și se clasează pe locuri de frunte la concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”.

Recent, a avut loc etapa națională a celei de-a 27-a ediții a concursului, dedicată culegătorului de folclor și tipografului român Petre Ispirescu. De regulă, din partea raionului Ungheni pleacă 3 reprezentanți. Cei mai buni dintre cei buni, adică acei ce s-au clasat pe locurile I și II.

Utilizatorul bibliotecii din Cetireni Vladislav Dragomir a avut onoarea să reprezinte împreună cu încă 2 copii din Valea Mare și Cornești raionul Ungheni la Chișinău. Concurând cu cei peste 60 de participanți, reprezentanți ai tuturor raioanelor, Vladislav Dragomir s-a învrednicit de primul loc și dreptul de a participa la etapa finală care va avea loc la Iași, România, pe data de 2 iulie. Drept cadou a primit un Dicționar Explicativ și o minunată excursie de 5 zile în România, la mănăstiri (inclusiv Putna), la Humuleștii lui Creangă și alte locuri pitorești.

Nu e prima dată cănd cei de la Cetireni merg în România, la faza finală, au mai făcut-o și în 2010, și în 2015 – Milena Galbură și Artemie Stratulat. Ne mândrim cu tinerii cetireneni, care ne duc faima bibliotecii, satului în raion, țară și chiar peste hotarele ei.

