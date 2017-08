Și transformatoarelor le este cald



Cioropcani. În una din zilele lui august, când termometrele la umbră au urcat mai sus de 30 de grade, o jumătate a satului a rămas fără lumină. Potrivit lui Victor Robuleț, primarul comunei, din cauza căldurii, a ieșit din funcțiune transformatorul, dar ce înseamnă asta pe vreme caldă e bine știut. Specialiștii de la SA „RED-Nord”, filiala Ungheni, au lucrat foarte bine, de la ora 15.00 până la 22.00, au muncit din greu la lumina lanternei, fără a-și precupeți puterile. Desigur, sătenii au fost foarte recunoscători că lucrările de reparație nu au fost amânate până dimineață, ci le-au dus la bun sfârșit.

Valeriu Brânză, directorul filialei SA „RED-Nord”, a spus că pe vreme toridă aproape în fiecare zi au loc unele defecțiuni, așa a fost și în acest caz, bine că transformatorul nu a ieșit din funcțiune. Specialistul explică, că arșița afectează ermetizarea transformatoarelor, apoi este destul să plouă, apa pătrunde în interior și apar probleme. În plus, echipamentele sunt vechi. Ei întotdeauna se străduiesc să acționeze rapid, bine că EOM acum are o mașină nouă. Ce înseamnă EOM? E vorba despre echipa operativă mobilă care într-adevăr acționează foarte operativ, inclusiv pe timp de noapte.

