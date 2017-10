Sirenă de alertă la Stația de tratare a Apei din Ungheni



Direcția Situații Excepționale Ungheni împreună cu echipajele de intervenție de la Stația de tratare din cadrul Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” și-a testat vineri, 13 octombrie, operativitatea de intervenție. Scenariul a prevăzut producerea unui cutremur de 7 grade pe scara Richter urmat de incendii, accidente rutiere, scurgere de gaze, accident chimic, precum și persoane blocate sub dărâmături, în pericol de intoxicație și victime ale accidentului rutier. Mai amănunțit despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 20.10.2017.

