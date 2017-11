În raionul Ungheni, optimizare sau eficientizare?

În raion școlile nu au fost optimizate, ci eficientizate, cel puțin în 2017. Declarația îi aparține șefei Direcției Educație, Iulia Pancu. Potrivit dânsei, este vorba despre localitățile Grozasca și Rezina, unde activa școala primară–grădiniță și o frecventau maximum 20 de copii. În aceste două instituții de la 1 ianuarie 2018 vor fi numai grădinițe. Copiii sunt transportați la Mănoilești și Florițoaia Nouă. Șefa direcției ne spune în continuare: „Am vorbit cu părinții și copiii. Toți sunt mulțumiți de condițiile create”.

Partidul Democrat a propus de a institui un moratoriu pe optimizarea școlilor și a evalua ultimii zece ani, de când se realizează acest proces. Potrivit acestei inițiative, înseamnă că ar putea fi deschise unele școli care anterior au fost închise, în condițiile când închiderea lor nu a adus economii mari la buget, așa cum s-a așteptat. Cu referință la aceasta, Iulia Pancu a menționat: „Despre redeschiderea acestor instituții nu am auzit, cele care au fost închise așa și vor rămâne, dar dacă facem trimitere la informația respectivă, atunci am înțeles că va fi instituit un moratoriu pe închiderea școlilor. Noi am avut planificat pentru 2018 de a eficientiza câteva instituții, dar o să analizăm fiecare caz în parte, dacă din partea Guvernului va fi o altă abordare, atunci ne vom conforma”.

Din 2009 și până la acest moment, în raion au fost optimizate 17 instituții de învățământ. Ce se întâmplă cu edificiile care se află la gestiunea primăriilor? Marea majoritate sunt la „conservare”. Ar deschide în aceste încăperi ceva primăriile, dar nu există investitori și sunt prea departe de centrul raional. Din toate instituțiile optimizate sau, cum a fost menționat, eficientizate, doar una are o soartă mai bună, cea de la Hristoforovca. Aici activează biblioteca și căminul cultural, potrivit primarului Ion Bejan. Iar altele sunt atât de vechi, datează de prin anii 40-50 ai secolului trecut, că primăriile au decis să le țină ca relicve a istoriei. În una, cea de la Zăzulenii Vechi, primarul de aici, Ion Rabacu, spune că ar dori să deschidă un azil pentru bătrâni, că sunt mulți în localitate. Dar există o problemă – clădirea are destinație fixă, adică pentru educație. „Atunci până vor fi schimbate legile, clădirea se va risipi”, conchide primarul.

Școlile de circumscripție, cea mai bună soluție?

O soluție de alternativă ar fi deschiderea filialelor școlilor de circumscripție, care presupune ca elevii să rămână în satul de baștină să învețe, iar profesorii ar urma să se deplaseze în aceste localități la ore. Filialele respective nu vor avea aparat administrativ, ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor de întreținere. Iulia Pancu, însă, spune că nu au încă metodologia: „Unii colegi din republică s-au aventurat și au deschis filiale ale școlilor de circumscripție, noi nu am creat nicio filială până la moment. Unicul lucru ce am făcut noi este reorganizarea instituțiilor de învățământ: școală primară-grădiniță, în care este o singură conducere. Dacă va fi o structură bine determinată și după ce vom analiza minuțios situația și o să vedem dacă este oportună pentru Ungheni, dacă nu vom avea premise pentru filiale de școli de circumscripție, atunci nu vom aplica această metodologie. Trebuie să fie un regulament bine pus la punct. Nu ne putem juca cu oamenii, azi vă angajăm în aceste filiale, mâine nu vă angajăm. Deci, trebuie să avem o certitudine. Noi am analizat toate școlile într-un grup de lucru, constituit din președintele raionului, reprezentanți de la Direcția Finanțe și Direcția Educație. Am analizat toate școlile mici din punct de vedere a bugetului și am găsit pe interior, unele carențe care pot fi corectate de managerii instituțiilor. Iar altele vor fi și ajutate și din componenta raională. Deocamdată în raion, conform analizei pe buget, sunt 12 instituții cu deficit bugetar, dar managerii au fost atenționați pentru a eficientiza anumite linii de buget. Totodată, vreau să vă spun că avem mulți conducători foarte buni, care au ajustat funcționarea instituției, încât să nu fie cheltuieli în plus, spre exemplu, pentru căldură, dacă nu funcționează o aripă de școală a conservat-o, și astfel s-a redus din cheltuieli”.

O altă soluție de eficientizare pe care o vede șefa de la Direcția Educație este cea a predării simultane a 4 obiecte în clasele a 5-a și a 6-a: educația muzicală, arta plastică, educația tehnologică și educația fizică. Lucrul acesta la fel va duce la reducerea unor cheltuieli. „Nu trebuie să ne sperie. Eu am văzut așa o abordare în Franța și în Finlanda, țări care au sisteme educaționale foarte bine puse la punct. Și funcționează bine, pentru că și acolo sunt copii care nu pot să se deplaseze dintr-o localitate în alta”, conchide Iulia Pancu.

Șefa direcției ne-a mai spus că la finele lunii noiembrie va fi aprobat bugetul în primă lectură, unde sunt incluse și bugetele tuturor instituțiilor de învățământ din raion și atunci situația o să fie clară. Până atunci poate și ministerul va aproba regulamentul, și astfel se va putea aplica corelarea cu normativele și posibil că problemele existente astăzi ar putea dispărea.