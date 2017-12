Soarta apeductului – ca a gazoductului



La Florițoaia Nouă ar fi fost îngropați în pământ bani pentru servicii, care nu acoperă nici măcar 60% din randamentul preconizat. Cu această plângere ni s-a adresat unul din locuitorii satului. Potrivit acestuia, toate lucrările care s-au făcut în ultimii ani aici, nu ar fi fost duse la bun sfârșit. Drept rezultat, banii din bugetul statului ar fi fost cheltuiți în vânt pe proiecte fără rezultate. Bărbatul a ținut chiar să enumere și câteva exemple. „Cu câțiva ani în urmă, cei de la SA „Moldtelecom” au îngropat aici 5 vagoane de piloni, cică, pentru a asigura rețeaua, iar acum vrei să te conectezi la televiziune digitală și nu poți, se spune, că stația nu este bună și că suntem prea departe și nu este posibil. Acum mă întreb pentru ce au cheltuit atunci atâția bani și au îngropat cabluri, fâcând tranșee tot satul”, se indignează Ion. Bărbatul a mai spus că și situația privind gazoductul ar fi asemănătoare, conducta de gaz a fost adusă până pe marginea râpei și acolo lucrările s-ar fi stopat. Iar acum și soarta apeductului poate fi aceeași. Deși s-a făcut mare festivitate de deschidere a acestuia, la dânsul în gospodărie nu ar fi ajuns nici măcar o picătură.

Pentru a clarifica situația, am discutat cu primarul comunei, Sergiu Margarint, care ne-a spus că realizarea proiectului privind gazoductul s-ar fi stopat din lipsă de fonduri pentru extinderea rețelei. Totuși, dacă oamenii ar fi fost dispuși să se unească și să contribuie cu câte 7-8 mii de lei pentru extinderea lui, acesta ar fi funcționat. Întrucât mulți nu au avut posibilitate, s-ar fi mărit cheltuielile pentru ceilalți doritori de a se conecta la conducta de gaz, construcția căreia ar fi început pe timpul mandatului fostei primărițe și nu ar fost dusă la bun sfârșit. Referitor la apeduct, dânsul a specificat că din start ar fi anunțat cetățenii, că în deal casele vor avea apă abia după cea de-a doua etapă a proiectului, când va fi construită stația de pompare. Pentru aceasta au fost îndeplinite toate condițiile, urmând doar ca odată ce vor fi alocate fonduri să înceapă lucrările, care ar dura maxim o lună de zile.

Singurul lucru ce a stopat până acum lucrările a fost faptul că după restructurarea a 3 ministere în unul singur, comisia de lucru a Fondului Ecologic încă nu ar fi fost creată și, respectiv, nici banii pentru continuarea celei de-a doua etape a proiectului nu au fost alocați, a explicat primarul.

