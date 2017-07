Solidaritatea în acțiune, la Cetireni



Chiar dacă afară e caniculă, la Cetireni lucrul sporește ca până în luna octombrie locuitorii să se bucure de un Centru de Sănătate mai curat, mai luminos, mai modern și mai dotat. După cum era și planificat pentru vara curentă, în această localitate se desfășoară lucrările de reparație capitală și modernizare a centrului respectiv. Toate aceste schimbări majore se datorează cooperării poporului francez cu cel moldovenesc. Pe de o parte – Asociația Obștească „Degețel” din Ungheni și Fundația Franceză „Auteuil International” și pe altă parte – Consiliul Raional Ungheni și Primăria Cetireni. Între timp se va mai alătura proiectului încă o fundație obștească din Franța.

Prin intermediul AO „Degeţel”, al cărei preşedinte este Philippe Chaudier, în localitatea Cetireni au fost atrase investiții în sumă de circa 600 de mii de lei. „Ne-am propus să reabilităm edificiul Centrului de Sănătate, să îmbunătățim serviciile medicale și să asigurăm locuitorii localităților din împrejurimi cu servicii medicale de calitate. Asumându-ne fiecare partea sa de responsabilitate, implicare și obligațiuni, sper ca acest proiect comun să-l finalizăm cu succes. Ulterior ne dorim o continuitate și durabilitate a proiectului prin alte forme de activități”, adaugă Philippe Chaudier. Șeful Centrului de Sănătate, Nicolae Iachimivschi, spune că în acest mod vor fi create condiții normale de muncă pentru colectivul medical, iar cetățenii vor beneficia de servicii medicale de calitate. Dânsul s-a arătat încântat și de faptul că centrul va avea un sistem de încălzire autonom, nu vor fi nevoiți să facă focul pe timp de iarnă în sobe, ceea ce le va permite să economisească și să folosească acești bani pentru alte utilități, deja medicale.

Este substanțială și implicarea autorităților publice locale, care la fel și-au adus contribuția la acest proiect: s-a construit gard în jurul centrului, reparat rețelele inginerești, schimbate ferestrele de la primul etaj, urmând să se amenajeze și terenul adiacent.

Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, l-a încurajat pe directorul centrului să aplice la diferiți finanțatori externi, pentru a dota și laboratorul instituției, având posibilitatea să ofere toată gama de analize medicale beneficiarilor, în așa mod atrăgând cât mai mulți pacienți și din localitățile învecinate. Solidaritate, patriotism, fraternitate – principalul scop al proiectului De fapt, Philippe Chaudier spune că proiectul vizează nu doar repararea și modernizarea Centrului de Sănătate, dar oferă și o valoare de solidaritate cu populația locală, explorarea valorilor culturale ale poporului moldovenesc, întâlniri și activități în comun ale tinerilor din Franța cu cei din Moldova. De data aceasta sunt aşteptaţi pe şantier tineri de la Fundaţia „Auteuil”, la care se vor alătura și cei din localitate. „Avem o misiune pedagogică: punem accent pe solidaritate și umanism. Deja am acumulat o experiență frumoasă în acest sens și în orașul Ungheni, Florițoaia Veche, Unțești și sperăm că va domina aceeași atmosferă minunată și aici, la Cetireni”, spune președintele asociației obștești. Ana Dicusar, primara satului Cetireni, exprimă mulțumiri poporului francez în persoana lui Philippe Chaudier, spunând că vor asigura o continuitate acestui proiect, iar tinerii din Franța vor fi primiți cu multă ospitalitate.

