De 12 ani de când au format o familie, Andrei și Tatiana Gorceac din orașul Ungheni au ajuns în mai multe țări din Europa, Asia și Africa. Tot de atâția ani au inițiat o afacere prosperă – un salon de decor al evenimentelor. Soții au doi fii, care îi însoțesc aproape în toate călătoriile. Excepție a fost doar atunci când au ales țări exotice. Pofta de călătorii, Andrei și Tatiana au prins-o încă din copilărie, pe care ulterior au tot alimentat-o. Au văzut Ucraina, România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Muntenegru, Franța, Spania, Ungaria, Albania, Macedonia, Tailanda, Cambodgia. Recent, s-au întors dintr-o aventură de neuitat din Maroc și Barcelona, iar impresiile și le împărtășesc cititorilor ziarului UNGHIUL.



— Când ați descoperit pasiunea pentru călătorii?

Tatiana: Tot timpul visam să călătorim. La început, posibilitățile nu erau mari, apoi au apărut copiii și cât au fost mici nu am mers la distanțe foarte mari. Totodată și afacerea avea nevoie de investiții. Obișnuiam să mergem în vacanță în România, Ucraina, Turcia, doar că nu la avion, ci cu mașina. Când am împlinit zece ani de căsnicie am decis că e timpul să vedem lumea.

Andrei: De mic am călătorit cu părinții, apoi în studenție. Noi nu călătorim prin intermediul agențiilor de turism. Eu caut din timp biletele de avion, de regulă la prețuri mai mici. În Turcia, am fost cazați într-un hotel foarte frumos. Nu am văzut multe, decât hotelul. Atunci am înțeles, ca să călătorești și să afli câte mai multe despre țara vizitată nu trebuie să optezi pentru un hotel luxos. Mai bine mergi de două ori în călătorii, decât să achiți un preț dublu pentru lux.

— Cum alegeți destinația?

A: Căutăm pe internet, dar ideile ne vin și spontan. Alegem o destinație care nu e atât de populară în rândurile turiștilor moldoveni. Nu vrem în Grecia, Bulgaria sau Turcia. Chiar nici în Italia, deși dorim să o vedem pentru că acolo se află mai mult de 80 de monumente ocrotite de UNESCO, dar ceva ne oprește. Probabil, mai mult din jumătate de moldoveni a fost în Italia. Da cred că vom ajunge și acolo. Anul trecut am fost în Cambodgia, pe o insulă, în junglă, unde am stat trei săptămâni, fără curent electric, fără condiții normale de igienă. Am locuit într-o încăpere din scânduri. În baie găseam scorpioni, mai vedeam șerpi, șoareci, pe pereți – șopârle. În astfel de călătorii nu luăm mult bagaj, ci doar cât încape în rucsac.

— Povestiți-ne despre călătoria din Asia.

T: Natura e fantastică, oamenii – primitori. Pe de altă parte, au un fel de mentalitate ca la moldoveni. Poate să aibă o casă ca o poiată, în schimb, au telefoane foarte scumpe, brățări din aur. Locuiesc în încăperi din lemn, cu cuverturi pe jos, tot acolo pregătesc mâncarea la un cuptoraș improvizat. În capitala Cambodgiei am văzut mașini foarte scumpe. Aici amplificatorii de gust se vând în pungi. Poți să vezi un cambodgian că mănâncă o legumă verde înmuiată în acel praf. Populația e slab dezvoltată. Am observat că copiii pleacă la școală anul împrejur și chiar dacă sunt de vârste diferite pe toți îi vedeam cu aceeași carte în mână.

A: Ei nu au pătură mijlocie. Fie ești sărac lipit pământului, fie conduci un automobil foarte scump. Nu au transport public. poți vedea mergând pe o motoretă cinci persoane. Pe stradă vezi sute de astfel de motorete. Nu am observat însă treceri de pietoni. Traversezi strada printre automobile, iar traficul pur și simplu se adaptează. Chiar și în intersecții, nu se conduc după reguli de circulație. Nu știu cum fac, dar pornesc toți odată, însă nu se ciocnesc. Mașini ieftine acolo nu am văzut. Fie mergi pe scuter, fie pe mașină foarte scumpă. Au un singur drum asfaltat ce străbate țara, iar localitățile s-au format de-a lungul acestuia. În rest e junglă. Ne-am informat că nu trebuie să calci în afara cărărilor, pentru că e minat. Am traversat pe jos o vamă între Cambodgia și Tailanda, care, potrivit revistei „National Geographic”, este una periculoasă. Vama era foarte aglomerată. Erau cazinouri, cerșetori. Acolo se adună criminalitatea. Fiecare încearcă să te mintă, să te atragă. Știam că în cazul în care cineva îți propune ceva gratuit, poți fi sigur că e o capcană.

— Planificați un buget anumit pentru călătorii?

A: Ne-am învățat să facem economii ca să ne permitem să vedem lumea. Marocul ne-a costat ieftin. Biletele, tur-retur, pentru două persoane – 255 de euro. Le-am cumpărat cu vreo jumătate de an înainte. Desigur, biletele law-cost presupun să avem cu sine și bagaje cât mai puține. Cambodgia ne-a costat mai mult pentru că am stat acolo trei săptămâni. Deși traiul, transportul, mâncarea sunt ieftine, biletele de avion acolo au fost scumpe, 1300 de euro pentru ambii, tur-retur.

— Ați revenit recent din Maroc, cum a fost experiența?

T: Am stat în Maroc 8 zile, trei dintre care le-am petrecut în deșertul Sahara, am străbătut peste 100 de km pe cămile. Am dormit în cort. E o priveliște fantastică, dune care apar parcă de nicăieri. E exact ca în fotografiile din cărțile de geografie. În Maroc polițiștii mereu patrulează. Cu timpul te obișnuiești și cu aceste imagini. Marocul și-a păstrat arhitectura. Casele sunt înalte, din piatră, iar spre drum ferestre nu au, toate dau în curte. Acolo am observat că oamenii mereu te provoacă să cheltuiești. Îți impun, practic, servicii, produse. Apoi am luat avionul spre Barcelona, Spania. Nu stăm pur și simplu și să ne plictisim. Nouă ne place mai mult odihna și viața activă.

— Ați încercat și mâncarea tradițională a țărilor din Asia, Africa?

T: Cambodgienii pâine nu au și au înlocuit-o cu orez, care e servit la toate mesele. Nu am văzut frigidere, chiar dacă vând exact în stradă, la temperaturi de 40 de grade. În schimb, mănâncă tot ce se mișcă. Acolo am încercat broaște, fructe de mare. În Cambodgia, sunt restaurante, dar mai gustoasă era mâncarea de la comercianții din piață. În Tailanda am cumpărat ceai în pungă. În Maroc, totul e foarte picant, dar nu am avut probleme de sănătate.

— În afară de impresii, cu ce vă întoarceți din călătorii?

T: Nu putem să aducem foarte multe lucruri din țările pe care le vizităm. Din Cambodgia am adus mai multe fructe exotice. Avem însă foarte multe de povestit. E o aventură a vieții.

— Unde mergeți data viitoare?

A: Primăvara viitoare vrem să ajungem în Sri Lanca. Vrem să vedem modul de trai, mentalitatea diverselor popoare. Călătorind în țările asiatice, înțelegem că trebuie să prețuim natura. În Cambodgia oamenii au lacune la acest subiect. La ei totul se vinde în pungi din plastic, pe care apoi le vezi aruncate peste tot. Natura este poluată și cred că ne afectează pe toți. În schimb în Maroc, produsele alimentare se vând în pungi din textile. Ei promovează educația ecologică.

— După ce ați vizitat atâtea țări nu v-a venit vreodată ideea să vă căutați locul în altă parte, într-o țară mai dezvoltată?

T: Ne pare rău să renunțăm la munca și timpul pe care l-am depus aici. Deși, îmi doresc să se facă mai multe schimbări în țară. Lumea la noi e agresivă, stresată, are alte valori. Oamenii nu călătoresc pentru că au de făcut reparație, de schimbat gardul. Însă poți să nu bei cafeaua într-un bar, dar zi de zi să pui banii deoparte, iar într-un an se adună destui și pentru călătorii.