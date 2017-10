Este o recomandare făcută de o profesoară din Franța, care predă cursuri elevilor ungheneni. Annie Dyck a venit în orașul Ungheni acum trei săptămâni în cadrul unui proiect al Asociației GREF (Grupul Educatorilor fără Frontieră), scopul acestuia fiind susținerea elevilor din Republica Moldova pentru însușirea limbii franceze. Timp de o luna Annie împreună cu o altă colegă de a sa au predat și vor preda în continuare până în luna noiembrie lecții elevilor din clasele II-XII-a de la liceele din raion. După trei săptămâni de activitate, am discutat cu Annie Dyck despre primele sale impresii referitor la această misiune.

— Povestiți-ne despre dumneavoastră, cum ați ajuns în orașul Ungheni?

— Sunt profesoară de franceză la Liceul Valin din orașul La Rochelle. Am ajuns în Republica Moldova prin intermediul Asociației GREF, Moldova este inclusă de 6 ani în acest proiect, pentru mine însă este prima misiune de acest gen. Colegii mei au mai fost și în regiunea Africii de Nord, Tunisia, Maroc, au ajuns și în Armenia.

— Care este prima impresie despre oraș?

— În primul rând, vreau să remarc că este o localitate verde. Deși am vizitat multe țări din Europa, nu am mai întâlnit orașe cu atât de mulți copaci. Este atâta liniște, tinerii sunt atât de prietenoși și respectuoși. Pentru mine este foarte interesant să descopăr un alt stil de viață, alte tradiții. Am reușit să văd cum trăiesc oamenii atât în mediul rural, cât și în cel urban.

— Ce părere aveți despre elevi? Cât de bine cunosc limba franceză?

— Sunt plini de viață, asta am remarcat din prima. Mi-au dăruit flori, am rămas impresionată, la noi nu există așa obicei. În ceea ce privește regătirea lor, chiar am rămas surprinsă de elevii LT „Vasile Alecsandri”, copiii de acolo chiar sunt foarte bine pregătiți. Mai puțin cunoscători sunt cei de la LT „Alexei Mateevici”, am predat și acolo zilele trecute, cu ei a fost mai greu.

— Cum evaluați sistemul nostru educațional?

— Sunt uimită. Aici copiii învață prima limbă străină încă din clasa a doua, în ciclul primar ei deja învață și a doua limbă. În Franța elevii încep să învețe prima limbă străină în clasa a VII-a, iar în clasa a IX-a încep să învețe și cea de-a doua limbă străină.

— Ați observat careva lacune în metodele de predare a limbii franceze?

— Da, chiar zilele trecute am asistat la o lecție de franceză într-o școală. Timp de două ore s-a predat gramatica, conjugarea verbelor. Este mult prea mult și greu pentru copii. I-am sugerat profesoarei să schimbe metoda de predare, să facă lecțiile mai interactive, mai dinamice. I-am propus, spre exemplu, să înceapă cu un mic video al fabulei „La Cigale et la Fourmi”. Acolo sunt conjugate mai multe verbe, iar elevii, dacă le-ar asculta, ar putea să le memoreze mult mai ușor.

— V-ați făcut prieteni aici? Ați dori să vă mai reîntoarceți și în anii următori?

— Da, sigur, mi-am făcut mulți prieteni. Doamna Galina Berbeu mă sună mereu să mă întrebe cum mă simt, dacă am găsit autobuzul, dacă nu m-am rătăcit prin oraș. Și familia Ciorbă, părinții unui elev de la LT „Vasile Alecsandri”, m-au cazat cu multă ospitalitate, le sunt recunoscătoare. Dacă voi mai avea ocazia în anii următori, m-aș întoarce cu cea mai mare plăcere.

Referitor la impactul pe care îl are acest proiect și cât de benefic este el pentru elevi am vorbit cu Victor Ciorbă, în familia căruia este cazată profesoara din Franța. „Nu este primul an, în care profesorii francezi vin să predea cursuri în orașul nostru. Evident, acestea sunt binevenite pentru elevi, anume pentru a-și testa cunoștințele acumulate. Datorită conversațiilor libere, elevii au ocazia să acumuleze mai multă experiență, să depășească timiditatea și să fie mai activi. Atât în acest an, cât și în ceilalți familia mea a cazat profesorii francezi, iar eu am încercat să comunic cât mai mult cu ei. Unde nu știam, căutam, încercam să explic, ei mă ajutau. La moment nu mă consider atât de pregătit, dar mai am timp să mă perfecționez. Acum pot întreține o conversație liberă”, ne-a povestit Victor.