Clinchet de clopoțel a răsunat astăzi în redacția ziarului „UNGHIUL”. Colectivul a deschis larg ușile primului grup de colindători, veniți tocmai din Stolniceni.

Colindătorii ne-au urat un an productiv și bogat în realizări printr-un colind autentic tradițional.

Le mulțumim colindătorilor pentru frumoasele urări de suflet și pentru că ne-au încântat inima, aducând și în redacția noastră spiritul Crăciunului și a sfintelor sărbători de iarnă.

