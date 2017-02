Spitalul Raional Ungheni duce lipsă de cadre



Recent, pe site-ul Spitalului Raional Ungheni a fost publicat un anunț de angajare a cadrelor medicale. Lista este lungă – medici de specialitate, laboranți, moașe – iar cei interesați au posibilitatea să aplice dosarul personal la concursul de angajare până pe 31 martie 2017. Potrivit directorului spitalului, Andrei Alexeev, deocamdată nimeni nu a aplicat: „Avem doar promisiuni care ne dorim să se adeverească”.

Se pare că instituția medicală duce lipsă de cadre nu de un an, doar că ultimul timp numărul cererilor de angajare este și mai mic. Fapt confirmat și de către directorul spitalului. Dacă anii precedenți au fost primiți la serviciu trei medici specialiști, atunci în anul trecut – doar unul, terapeut. În mare parte, în instituție muncesc medici pensionați sau aproape de vârsta de pensionare.

În aceste condiții, unii angajați sunt nevoiți să suplinească funcția acolo unde este necesar. Bunăoară, așa se întâmplă în cazul neonatologului care lipsește în spital. Astfel, specialistul reumatolog, însă cu pregătire în neonatologie, suplinește această funcție.

Potrivit informației de pe site-ul instituției este nevoie de 4 medici interniști în Departamentul de Urgență și unul la Spitalul din Cornești, 3 neonatologi, câte 2 anesteziologi reanimatologi, imagiști radiologi, neurologi pentru maturi, câte un fizioterapeut, imagist sonografist, cardiolog, psihonarcolog, infecționist, reabilitolog, medic audit intern, un farmacist laborant, două moașe, un șef al secției obstetrică, un laborant cu studii superioare.

Cel mai probabil, lipsa cadrelor medicale este cauzată de migrația specialiștilor peste hotarele țării, de salariul mic și pensionarea cadrelor. „Medicii nu mai vor să lucreze cu un salariu mic, dar și din cauza atitudinii negative a societății în privința lucrătorilor din domeniul sănătate”, e de părere vicedirectorul spitalului, Ghenadie Șerbul.

Aceeași poziție a împărtășit-o și ginecologul-obstetrician Veaceslav Groza. Dânsul spune că un medic tânăr își dorește să facă medicină de performanță: „Noi suntem la nivelul anilor 90, dar medicina performantă necesită bani, pe care Moldova nu îi are”. Aceasta înseamnă că medicul are nevoie de specializări peste hotarele țării, să folosească aparataj performant, ceea ce în majoritatea spitalelor lipsește.

Totodată și salariul mic de 4-5.000 de lei, lipsa unui loc de trai sunt factori importanți care îi fac pe specialiști să renunțe la serviciul din țara noastră. „Dacă nu aș fi plecat în Angola, unde am activat în domeniul medical, nu aș fi avut posibilitatea să îmi cumpăr apartament, automobil”, mărturisește Veaceslav Groza. La moment și dânsul analizează posibilitatea de a găsi un rost peste hotarele țării, pentru că ar fi primit o ofertă de la o firmă din Franța, iar dacă reușește, nu va rata această ocazie.

La moment, în Spitalul Raional activează 86 de medici, necesarul fiind de peste 100 de specialiști. În serviciu aici sunt peste 200 de asistente medicale.

