„Sporter Ungheni” la un an de activitate



Clubul sportiv sărbătorește un an de la fondare și se bucură de un real succes deja. Membrii acestuia în anul curent au luat 33 de medalii la diferite competiții naționale și internaționale.

Clubul ia naștere în noiembrie 2016, dar activitatea propriu-zisă și-o începe în ianuarie 2017. Atleții, care altădată au fost membrii școlii de atletism din orașul Ungheni închisă din varii motive, aderă la „Sporter Ungheni” și își pot continua dezvoltarea dar și să spere la o carieră sportivă de succes, find antrenați de Mihai Grosu, care este antrenorul superior al clubului și totodată reprezentant al Federației Naționale de Atletism în Ungheni. Mihai Grosu ne mărturisește că a lucrat ca voluntar cu ei, neprimind remunerare financiară. Dânsul a ales munca voluntară, fiindcă mulți dintre acești sportivi erau discipolii săi și a dorit să promoveze sportul de performanță.

Primele activități ale noului club sportiv au fost selecția viitorilor membri și antrenamentele zilnice, care le-au și adus cele 33 de medalii. Parteneri în toate le sunt clubul „Sporter Run” de la Chișinău, Direcția Educație Ungheni, familia. În 2018, antrenorul mizează și pe sprijinul Primăriei municipiului Ungheni.

Tatiana Lazar, specialist principal serviciu comunicare, relații cu publicul, tineret și sport, Direcția Educație, a declarat că instituția, a cărei reprezentant este, a ales să fie partener al clubului din considerentul că Mihai Grosu este un antrenor cu experiență și un bun organizator, dar și că datoria lor este să susțină și să promoveze sportul de performanță.

Mihai Grosu a mai adăugat că unii atleți de la „Sporter Ungheni” sunt luați în vizor de Federația Națională de Atletism pentru a reprezenta țara în competițiile internaționale.

