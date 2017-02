SRL „AVE Ungheni”: despre munca eficientă, serviciul prestat și datornici



Începând cu anul 2008, SRL „AVE Ungheni” asigură managementul deșeurilor în orașul Ungheni, fiind un serviciu bine pus la punct. Despre activitatea acestei întreprinderi, dar și despre problemele cu care se confruntă am discutat cu Claudia Coniuhov, administratoarea SRL „Ave Ungheni”.

— Cum e să fii managerul unei astfel de întreprinderi și care este situația generală a întreprinderii la moment?

— În calitate de administratoare activez din 2013, dar pot spune că SRL „AVE Ungheni” a devenit pentru mine a doua casă încă din 2008, când am fost angajată în calitate de contabilă-șefă. Este un lucru interesant, dar ca orice activitate, solicită efort, implicare, dăruire. Avem deja un mecanism de funcționare bine stabilit. Activăm conform graficului 6 zile din săptămână. Cu toate că veniturile întreprinderii ajung doar pentru achitarea salariilor, a cheltuielilor legate de reparația autospecialelor și a celor ce țin de activitatea cotidiană, totuși ne bucură faptul că nu avem datorii la buget și în același timp reușim să asigurăm un serviciu de salubrizare bun. Întâmpinăm și unele probleme în activitatea de zi cu zi. Fie că sunt probleme tehnice, legate de defectarea autospecialelor, necesitatea procurării pieselor de schimb sau de reparație, dar de cele mai multe ori sunt legate de atitudinea orășenilor.

— Ce aveți în vedere?

— Nu toți locuitorii orașului s-au învățat să facă diferență între deșeurile menajere și alte tipuri de gunoi. Cu toate că pe containere este indicat, unde pot arunca gunoiul menajer, cartonul sau hârtia, nu toți țin cont de acest fapt, ceea ce și dublează lucrul muncitorilor noștri. Deșeurile duse la baza de producție sunt selectate manual. Iar aceasta nu este nici pe departe o activitate productivă și eficientă. La fel, ne confruntăm cu depozitarea deșeurilor de construcție, deșeurilor vegetale, zootehnice, care de cele mai multe ori sunt aruncate lângă căsuțe. Colectarea acestor tipuri de deșeuri nu intră în obligația SRL „AVE Ungheni”, element prevăzut și în contractele încheiate între SRL „AVE Ungheni” și beneficiarii.

— Cum să procedeze locuitorii orașului în acest caz?

— SRL „AVE Ungheni” oferă servicii contra cost de colectare a acestor deșeuri și pune la dispoziția orășenilor un container de 7 metri cubi, prețul 1 metru cub fiind de 90 lei. Aceste containere de metal sunt evacuate cu o autospecială destinată deșeurilor grele. Situația se complică mai mult, dacă deșeurile de construcție, metalul uzat, sticla sunt aruncate direct în coșurile pentru deșeurile menajere sau carton. Acest lucru duce inevitabil la deteriorarea autospecialelor, ceea ce presupune suportarea cheltuielilor de reparație, procurarea pieselor de schimb.

— Deseori observăm și deșeuri menajere lângă containere cu toate că acestea nu sunt pline?

— De multe ori, angajații întreprinderii sunt nevoiți să strângă acest gunoi, doar că unii ungheneni poate se lenevesc să ridice capacul. Lăzile sunt închise pentru a nu permite răspândirea mirosului urât, accesul animalelor etc.

— Întreprinderile municipale de cele mai multe ori se confruntă cu problema neachitării datoriilor de către abonați, care e situația la acest capitol la întreprinderea dată?

— Pe parcursul activității noastre, desigur, a apărut și problema neachitării datoriilor de către abonații întreprinderii. La moment avem 10295 de abonați, iar datoria constituie 284.000 lei.

— Cum se implică autoritățile locale în rezolvarea problemei neachitării plății pentru serviciul prestat de SRL „AVE Ungheni”?

— Listele cu beneficiarii care au datorii sunt prezentate persoanelor responsabile și aceștia sunt contactați fiind îndemnați să achite datoriile. De asemenea, ne-am dori ca și în localitățile învecinate Zagarancea, Semeni, Sculeni, Valea Mare, să existe o implicare mai mare a primăriilor la nivel de contractare și supraveghere a plăților. Doar așa putem rezolva problema neachitării datoriilor.

— Ce se întâmplă dacă aceste datorii nu sunt achitate?

— Dacă datoriile nu sunt achitate mai mult de 6 luni, se ajunge în instanța de judecată, iar colectarea acestora se face prin intermediul companiei de colectare a datoriilor „INCASO”. Pentru beneficiarii caselor la sol, în cazul neachitării datoriilor pentru o perioadă ce depășește două luni, nu se ridică gunoiul. În acest context aș dori să fac un apel către cetățeni, dar și către administrațiile publice să se implice mai mult în soluționarea acestor probleme, dar și să aibă o atitudine mai conștiincioasă. SRL „AVE Ungheni” are un mecanism bine pus la punct, dar pentru ca să avem o muncă eficientă și productivă, desigur, trebuie și orășenii să se implice: prin respectarea unor reguli simple de selectare a deșeurilor, achitarea datoriilor. Doar astfel putem asigura împreună curățenia și ordinea în oraș.

