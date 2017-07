Ștafetă olimpică pentru atleții ungheneni



Ziua Mondial Olimpică a fost sărbătorită și la Ungheni. Peste 20 de km au fost parcurși de cei mai buni atleți din categoria juniori. Cei 14 copii au alergat cu drapelul și făclia olimpică în mâini în două tabere de odihnă, „Plus Armonie” și „Codreanca” după care au mers până la Movila Măgurii. Ștafeta olimpică a fost organizată de către Direcția Educație și Agenția Teritorială Olimpică a raionului. Manifestarea a avut loc pe 23 iunie, iar scopul a fost promovarea și păstrarea acestei frumoase tradiții.

„Noi marcăm în fiecare an această zi, mai ales că în anii din urmă în școlile din raion au fost pregatiți atleți cum ar fi Valeriu Vlas și Valentina Delion, care s-au calificat și au ajuns să participe și la Jocurile Olimpice din 1996, 2000 în Atlanta și în Sidnei, iar în 2008 în Beijing în China”, a declarat Tatiana Lazăr, specialist principal tineret și sport la Direcția Educație. Potrivit lui Mihail Grosu, antrenor la Clubul Sportiv Atletic ”Sporter Ungheni”, peste patru ani ne-am putea mândri din nou cu participanți la olimpiade: „Eu sper să mai cresc și să antrenez astfel de copii victorioși, iar cei care acum au purtat făclia olimpică să devină olimpici adevărați și să aducă numai victorii. Întotdeauna am lucrat mai bine cu fetele, în ele am văzut puteri nebănuite și cred că voi reuși să le antrenez în așa fel încât să ajungă să participe la jocurile olimpice și să ducă prestigiul orașului mai departe”.

Istoria olimpiadelor. O data la 4 ani cei mai buni sportivi din lume se întrec într-un concurs numit Olimpiadă. Numele de Olimpiadă vine de la numele orașului Olimp, faimos pentru frumusețea templelor în care locuiau Zeus și Hera împreunaă cu ceilalți zei. Primele întreceri olimpice au avut loc, după spusele arheologilor, în anul 776 i.H., ele cuprindeau o serie de întreceri sportive și erau organizate în cinstea zeilor, inițial având un caracter religios. Jocurile Olimpice simbolizau o ofrandă adusă zeilor pentru toate lucrurile bune pe care le făceau pentru pământeni.

Jocurile Olimpice au mai continuat încă 12 secole (1200 de ani) până când, în anul 393 d.H. împaratul Theodosius a considerat că acestea sunt jocuri păgâne fără caracter educativ sau sportiv și care nu fac altceva decât să încurajeze violența, așa că până în anul 1896 când au apărut Jocurile Olimpice moderne, aceste întreceri nu au mai avut loc.

