În timp ce lucrările de construcție a noului drum peste Prut la Zagarancea avansează, stâna din apropierea acestuia rămâne pe loc. Deși înconjurată de mormane de lut și tranșee, stâna amplasată pe un teren agricol fără autorizație stă nemișcată. Lucrările care se efectuează acolo de luni de zile se pare că nu au deranjat prea mult activitatea unui barbat care și-a construit pe proprietatea sa privată o stână de oi. Odată cu începerea lucrărilor proprietarii de pământ care aveau terenuri agricole în zona cu pricina, urmau să le cedeze, contra cost, pentru faimosul proiect de interes național, dar și internațional. Dintre ei toți doar unul se încăpățânează în continuare să-și păstreze terenul. Potrivit lui Alexandru Brânză, vicepreședintele raionului Ungheni, acel teren, deși este unul privat, nu poate fi un impediment în calea unor astfel de lucrări. „În primul rând, proprietarul terenului agricol ar fi schimbat menirea acestuia fără acordul Inspecției Ecologice, Direcției pentru Siguranța Alimentelor sau al Oficiului Cadastral. Modificarea destinației acelui teren s-ar fi făcut fără nicio autorizație. Cu atât mai mult, acest lucru creează un disconfort în zona respectivă. În acest sens poate fi înaintată cerere de chemare în judecată, pentru ca proprietarul să-și închidă activitatea. Doar acolo se construiește un drum de importanță internațională. „În acest caz există și prevederi în legislație că atunci când se construiește un drum, dacă există careva impedimente, proprietarilor respectivi li se face o anumită ofertă, numită expropriere în interes public, pe care aceștia trebuie să o accepte”, ne-a declarat vicepreședintele.

Am consultat și părerea primarului comunei Zagarancea, Mihail Burlacu, care ne-a confirmat faptul că stâna situată pe cei 40 de ari funcționează fără autorizație, întrucât nu s-a efectuat schimb de destinație. În acest caz, primarul spune că ar exista deja o soluție, dacă proprietarul ar fi de acord să vândă sau să accepte schimbarea terenului. De asemenea, dânsul a menționat că acest fapt este deja în atenția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, precum și a Oficiului Cadastral. Mărul discordiei

Potrivit unor funcționari din cadrul primăriei, acest teren ar fi adus multe bătăi de cap familiei respective. După moartea proprietarului de drept, în anul 2007 soția acestuia ar fi dat drept cadou de nuntă ginerelui său 20 de ari din cei 60 ce i-ar fi aparținut. Mai târziu, în anul 2013, femeia ar fi făcut act de donație unuia dintre baieții ei pentru toți cei 60 de ari și nu 40 cât ar mai fi rămas. Cu acest caz ar fi ajuns chiar și în instanța de judecată. Conform hotărârii finale și irevocabile, ginerelui familiei i-ar fi fost întorși cei 20 de ari, iar băiatul femeii ar fi rămas cu cei 40 de ari pe care și-ar fi construit neautorizat stâna și refuză și schimbe sau să vândă terenul. În acest sens dânsul a fost vizitat de mai multe ori de către reprezentanții Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.

