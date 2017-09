Staționarea autobuzelor în preajma pieței centrale din Ungheni – interzisă



Așa cum nicio problemă nu vine singură, un nou conflict de interese s-a iscat între Primăria municipiului Ungheni și comunele alăturate. După ce parcarea din piața centrală a fost închisă, strada Alexandru cel Bun a devenit supraaglomerată cu mașini. Recent, șoferilor rutelor interurbane le-a fost interzis să mai staționeze în zona respectivă. Această decizie a stârnit nemulțumiri în rândul cetățenilor, care până nu demult își așteptau autobuzul, urcau și coborau în acel perimetru de stradă. În acest caz atât primarii comunelor implicate cât și administrația publică locală au încercat să găsească soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Soluții care se bat cap în cap Inițial primăria orașului a propus ca toate cursele interurbane să staționeze la gara auto. Întrucât strada Alexandru cel Bun este supraaglomerată, staționarea în apropierea intersecției cu strada Romană obligă ceilalți participanți la trafic să încalce regulile de circulație și chiar să provoace accidente. Propunerea primăriei a provocat însă nemulțumirea cetățenilor din localități. Pentru cei bătrâni, care nu au mașini, iar autobuzul este singura lor salvare, le-ar fi dificil să care sacul cu cartofi sau desaga cu legume în spate până la gara auto. Pe timp de iarnă, când drumurile vor fi troienite, acest lucru va fi aproape imposibil. Și chiar și așa din cele 33 de primării cu 74 de localități, care în zilele de piață au câte cel puțin 2 curse pe zi, ar fi insuficient spațiu de parcare chiar și la gara auto. Potrivit lui Vladimir Fonariuc, administratorul gării, în zilele obișnuite sunt 260 de curse, iar în zilele de piață se mai adaugă 31.

Iurie Toma, consilier raional, a menționat că pe strada Alexandru cel Bun până în acest moment primăria încă mai deține un spațiu unde ar putea fi amenajată o parcare pentru aceste autobuze. Și această idee a fost respinsă întrucât parcarea respectivă ar trebui să aibă o intrare și o ieșire, ceea ce ar fi imposibil de proiectat. O altă problemă ar fi și dimensiunea autobuzelor, câteva dintre ele nu ar putea intra și ieși din acea parcare. Așii din mânecă Galina Varvariuc, primăra comunei Valea Mare, s-a arătat nemulțumită de decizia primăriei orașului, deoarece autoritățile publice locale nu apreciază faptul că anume cetățenii acestor comune aduc bani în piață, făcându-și cumpărăturile: „Când au făcut piața, trebuia să se creeze condiții. Ce ar fi dacă am face piața la Valea Mare și să vină unghenenii la noi. Primăria orașului Ungheni să nu uite că stația de pompare a apei se află pe teritoriul nostru. Așa cum noi creăm condiții, ar trebui să o facă și ei”. În acest sens s-a pronunțat și Ana Dicusar, primara satului Cetireni, menționând că și pe teritoriul lor primăriei orașului i-au fost create condiții, acolo fiind depozitate toate deșeurile din Ungheni. Galina Varvariuc a venit cu propunerea ca în zilele de piață strada Alexandru cel Bun, porțiunea din apropierea pieței, să fie închisă pentru mașini și deschisă doar pentru transporturile în comun. Aceste propuneri au fost doar examinate, în acest sens însă încă nu a fost luată o decizie, deoarece la întrunirea respectivă Alexandru Ambros, primarul orașului, nu a fost prezent.

Până când această problemă va fi rezolvată, atât șoferilor rutelor interurbane cât și oamenilor de la sate nu le rămâne decât să aștepte. Până când vor fi cele 250 de locuri de parcare, pe care le va pune la dispoziție centrul comercial de lângă piața centrală, care se află în construcție, va mai dura cel puțin un an.

