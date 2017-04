STOP FALS!: Pentru tranzitarea României, cetăţenii moldoveni au nevoie de viză



Recent, câteva portaluri au publicat ştiri cu titluri care conțin afirmația falsă că cetăţenii moldoveni au nevoie de viză pentru tranzitarea României. În realitate, au nevoie de viză doar persoanele care nu au un pașaport biometric valabil. Deși, în conţinutul ştirii autorii au menţionat corect că această condiție se aplică doar pentru deţinătorii titlurilor de călătorie (paşaportul alb), ei nu au explicat cum se poate solicita această viză. Portalul Viza.md a publicat ştirea cu titlul: „Pentru tranzitarea României cetăţenii moldoveni au nevoie de viză”. Acest titlu este generalizator și transmite o informație falsă, deoarece restricţia nu este valabilă pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, ci doar pentru cei care deţin așa-numitele titluri de călătorie şi doar în anumite condiţii. În ştire se spune că: „în ajunul sfintelor sărbători de Paști, precum și în contextul numărului de cetățeni care vor reveni de sărbători în Republica Moldova, pentru a fi alături de cei dragi, Viza.md reamintește că pentru traversarea frontierei şi tranzitarea teritoriului României spre R. Moldova, în baza unui titlu de călătorie moldovenesc (pașaport alb), este necesară deţinerea unei vize de tranzit românești, aplicată în document”. Ştirea de pe Viza.md a fost preluată rapid de alte portaluri. Fără a documenta suplimentar informaţia, Kp.md, de exemplu, a publicat ştirea cu titlul peiorativ: «„Подарок” к Пасхе: Чтобы проехать через Румынию, молдавским гражданам потребуется виза” » („«Cadou» de Paşti: Pentru tranzitarea României cetăţenii moldoveni au nevoie de viză”), iar Actualitati.md a diseminat aceeași informaţie în ştirea „Румыния вводит транзитные визы для молдаван?” („România introduce vize de tranzit pentru cetăţenii moldoveni?”). Ambele ştiri transmit o informație falsă că ar fi vorba despre o restricție nouă, impusă de statul român. Ce este titlul de călătorie și cine are nevoie de el? Asociaţia Presei Independente (API) a documentat această situaţie şi a aflat că moldovenii deţinători de paşapoarte biometrice valabile, nu au nevoie de titluri de călătorie și, corespunzător, nu au nevoie de viză. Conform unei hotărâri guvernamentale, titlul de călătorie este un document de călătorie provizoriu, eliberat cetăţenilor moldoveni pentru o singură călătorie spre Republica Moldova. Cetățenii moldoveni care vor să călătorească trebuie să obțină titlu de călătorie (paşaport alb) doar atunci când paşaportul nu este valabil, este deteriorat sau pierdut. De asemenea, pot solicita titlu de călătorie şi părinţii, copiii cărora s-au născut în altă ţară şi vor să-i aducă în Republica Moldova, dar nu au reuşit să le perfecteze paşapoarte. Titlurile de călătorie se solicită de la misiunile diplomatice sau cele consulare ale Republicii Moldova în ţara în care se află solicitantul. Anatolie Patraşcu, consulul Republicii Moldova în România, a confirmat că cetăţenii moldoveni care tranzitează România în baza unui titlu de călătorie au nevoie de viză pentru a putea intra pe teritoriul statului român, dar a explicat că trebuie să solicite viză doar acei deţinători ai titlurilor de călătorie care vor traversa România pe cale terestră, iar deţinătorii titlurilor de călătorie care vor ajunge în R. Moldova pe cale aeriană cu o cursă directă din ţara unde se află, nu au nevoie de viză. „Dacă vor veni în Moldova pe cale terestră, înainte de plecare, deţinătorii titlurilor de călătorie trebuie să meargă la Ambasada/Consulatul României din ţara unde se află pentru a lua viza care le va permite să tranziteze România”, a spus consulul. Condiţie valabilă de zece ani Unele portaluri au prezentat această informație ca o condiţie care ar fi fost introdusă în perioada pascală, când fluxul moldovenilor care traversează frontiera este mai mare. Acest lucru nu este adevărat. Anatolie Patraşcu afirmă că această condiţie de traversare a României de către persoanele care nu au un pașaport valabil se aplică de mai mulţi ani, de când statul român a devenit membru al Uniunii Europene. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase – STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI).

