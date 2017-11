Strada din coasta orașului Ungheni, dezastru urbanistic



În timp ce o bună parte din străzile principale ale orașului, chiar și de la marginea acestuia, au fost reparate capital, altele parcă ar fi fost date uitării. Strada Musatov este una din cazurile nefericite. Oamenii de acolo încă mai speră în promisiunile care se amână de la un an la altul. Deși strada respectivă nu este departe de centrul localității, aspectul său este unul jalnic, asemănător străzilor mărginașe.

Oamenii de acolo s-au plâns de hârtoapele care, pe alocuri, ar putea înghiți o mașină. Din asfaltul de altă dată au mai rămas câteva bucăți, iar gropile se cască una după alta. Deși au făcut zeci de sesizări la primărie, mereu au primit același răspuns. Strada este deja în atenția autorităților locale, odată ce va fi inclusă în plan și vor fi bani, va fi reparată.

Viorica Lupu, una din locuitoarele de pe acea stradă, se revoltă și de zecile de mașini, care sunt parcate neregulamentar de către șoferi în fața porților, mai ales în zi de piață. „Dacă aș avea vreo urgență nici nu aș putea ieși cu mașina. A fost cândva un indicator, dar l-au distrus și pe acela. Acum fiecare face ce vrea. Și așa avem o stradă de râsul câinilor, cred că și drumurile de țară sunt mai bune, capac mai pun și șoferii care nu au pic de simț omenesc”, a reclamat revoltată femeia. Totodată locuitoarea ne-a mai spus că sunt și păreri contrare. Că unii din ei chiar s-ar fi adresat primăriei să nu repare strada, pentru ca astfel ar risca și mai mult aglomerarea ei în zilele de piață, sau chiar ar motiva șoferii să apese mai mult pedala de accelerație.

Igor Maximciuc, specialist superior auto de stat, inspector principal la Inspectoratul de Poliție Ungheni, ne-a comunicat însă că nu lipsa indicatorului ar fi de vină. Indiferent dacă acesta ar exista sau nu, parcarea mașinii în fața căilor de acces și a porților este interzisă prin regulamentul circulației rutiere, punctul 68 și 69.

Însă pentru cetățeanul nostru acestea sunt doar niște detalii, care de cele mai multe ori sunt neglijate. Cu părere de rău, specialistul spune că nu doar strada Musatov se confruntă cu astfel de situație, ci și alte străzi din apropierea pieței comerciale.

Același termen l-am primit și de la Primăria municipiului Ungheni. Viceprimarul Cristofor Codreanu ne-a precizat că reparațiile străzilor Musatov și Vlad Țepeș au fost planificate pentru anii 2018-2019. Asta după ce pe strada Decebal va fi rezolvată problema apelor pluviale. Dânsul a mai specificat că prin eforturi comune, după ce vor fi reparate comunicațiile inginerești, apeductele și canalizarea va fi asfaltat și drumul. Odată cu reparația capitală acolo vor fi amplasate și indicatoarele necesare. În ceea ce privește aglomerarea străzii, problema va fi rezolvată tot în anul 2018, când va fi deschis noul centru comercial, ce va oferi cetățenilor 250 locuri de parcare.

Prin urmare locuitorilor de acolo nu le rămâne decât să se echipeze cu ciubote pe timp de ploaie și să-și procure mașini zburătoare. În zilele de piață, achiziția le va fi mai mult decât utilă.

