O zi de septembrie, poate prea caldă pentru această perioadă din an. Cobor din maxi-taxi la vulcanizarea din apropierea Secției de evidență și documentare a populației,oficiul Ungheni. Văd o doamnă în vârstă, nu o femeie și nici babă, așa cum s-ar exprima alții, ci o doamnă. Avea ceva măreț în ea, chiar dacă era îmbrăcată așa „ca pe lângă casă”.

Îmi spun în gând că e Maria Bariz, doamna cu care am vorbit la telefon. Mă întâmpină cu un zâmbet cam vinovat și îmi spune: „Uitați-vă, e atât de frumos aici, dar calitatea drumurilor lasă de dorit.” Mă uit și eu. Într-adevăr, nu am ce spune. Peisajul e mirific: copaci de 60 de ani ce stau parcă de pază, nu departe râul Prut curge liniștit. Un adevărat rai, doar că raiul se termină aici, fiindcă drumul e de o așa calitate că îți vine să îți iei lumea în cap. Doamna îmi povestește că atunci când vin ploile și zăpezile cu mare greu ajungi acasă, iar de mașini nici vorbă. Autovehiculele, în special ambulanțele, trebuie să vină pe străzi lăturalnice. Maria Bariz mă ia să-mi arate întreaga stradă și îmi spune, când ajungem în dreptul unei fântâni, că e aici de o sută cincizeci de ani. Monumentul istoric e complet renovat (mi-ar fi plăcut să văd măcar ceva păstrat din vechea fântână) și îmi spune că e din resursele financiare ale oamenilor. „Țin foarte mult ca-n jurul nostru să fie totul curat, fiindcă dacă mediul înconjurător va fi curat, atunci și noi vom fi sănătoși, nu-i așa?”, mă întreabă ea.

În continuare îmi vorbește de drum: ”Am depus cereri la primărie, dar fără niciun rezultat. Suntem parcă izolați de lume. Gaz nu avem, drum nu avem. Ne mulțumim și cu variantă albă, și cu canale simple de scurgere, adică nu după standarde europene”. Oamenii de aici doresc să vadă acest drum măcar un pic reparat. Contactat de noi, viceprimarul municipiului Ungheni, Cristofor Codreanu, ne-a spus că pilonii electrici au fost schimbați și locatarii de pe această stradă vor beneficia în curând de iluminare stradală, acum s-a contractat agentul economic, care va construi rețeaua de scurgere a apelor pluviale și canalizare. Apoi, se va repara capital în variantă albă și strada Cocostârcilor. La întrebarea când se va întâmpla acest lucru, viceprimarul ne-a răspuns că-n prima jumătate a anului 2018.

Deci, locuitorilor străzii respective nu le rămâne decât să aștepte și să vadă dacă autoritățile publice locale își respectă promisiunile.

