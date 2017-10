Străzi noi, probleme vechi



A fost suficientă o ploaie de câteva ore pentru ca mai multe străzi ale orașului Ungheni să devină lacuri de acumulare a apei. Dacă pentru străzile încă nereparate conform cerințelor se poate găsi ușor o scuză, pentru cele recent renovate se pot ridica semne de întrebare.

În timp ce autoritățile publice locale mai bifează un drum reparat, oamenii sunt nevoiți să-și ia ciubotele pentru a traversa strada în zonele pietonale. În același timp mașinile devin mai degrabă bărci decât autovehicule, iar în ritmul acesta ar putea chiar să înceapă să plutească. Dacă după astfel de ploi orașul devine împânzit de bălți, oare cum ar arăta în urma unor mai îndelungate ploi torențiale, și mai ales străzile recent renovate, la care scurgerea pluvială este blocată de frunze sau aproape că nici nu există.

