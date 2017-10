Succese noi pentru tinerii turiști ungheneni



Sfârșitul anului sportiv se încununează de succes pentru colectivele de la Stația Tinerilor Turiști din Ungheni (STT).

Recent echipa de tineret – Gheorghe Grigore, Valeria Postolachi, Alina Suciu și Gheorghe Serbaniuc – au luat premiul mare la turism nautic „Caiac-2”. Ei i-au învins pe sportivii din mun. Bălți cu o diferență de 15 secunde. Locul III la aceeași competiție i-a revenit echipei de juniori: Alexei Cobzac, Valentina Bejenari, Sergiu Zaharciuc, Victor Ciobanu, Artiom Popovici și Stanislav Rotari. Etapa finală a concursului „Caiac-2” s-a desfășurat pe lacul Delia. „E îmbucurător faptul că la Ungheni turismul nautic e în vogă, deoarece cu un an în urmă a venit premiul mic (Caiac-1), iar acum premiul mare „Caiac-2”, a menționat Vladimir Mogîldea, arbitrul principal, președintele Federației de Turism Nautic. Referindu-se la acest gen de sport, Tudor Popovici, directorul STT, a specificat că ar fi bine să fie permisă desfășurarea cantonamentelor echipei unghenene pe râul Prut, în zona de agrement.

Zilele trecute, la inițiativa Centrului republican pentru copii și tineret „ARTICO”, în mun. Chișinău s-au desfășurat competiții naționale la turism pedestru „Cupa Salicov” în memoria lui Constantin Salicov, fondatorul turismului școlar în Republica Moldova. STT Ungheni a participat cu echipele de cadeți și juniori. Cadeții Stanislav Rotari, Bogdan Stroevici, Adelina Ostricov, Iulia Cibric, Artiom Popovici, Iulian Munteanu și Cezar Coliba s-au clasat pe locul I. Ei au primit Cupa memorială, medalii și diplomă de gradul respectiv. Echipa de juniori a concurat cu două programe „Ștafeta” și „Acțiuni de salvare”, la ambele s-a clasat pe locul I. Astfel, în clasamentul general unghenenii au luat locul I, Cupa memorială, medalii și diploma de gradul respectiv. Componența echipei: Mihai Cebotari, Alexandru Loghin, Denis Botnari, Cristina Condratiuc, Tatiana Slavinschi, Dana Bujor, Irina Paladi, conducător antrenor Raisa Iurii.

Un alt campionat, un alt succes. La 13-15 octombrie s-a desfășurat Campionatul municipiului Bălți la tehnica turismului pedestru ”NORD-TUR 2017”. Delegația din Ungheni a fost reprezentată de echipe pe trei categorii de vârstă: cadeți, juniori și tineret. La tehnica turismului pedestru echipele de juniori și tineret au ocupat locurile I, la „Marș-cros” – locurile doi. În clasamentul general delegația unghenenilor a ocupat locul II între 12 echipe. „Competițiile au fost destul de complicate și interesante”, a menționat Raisa Iurii.

