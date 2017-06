Sunt în căutarea investitorilor



În satul Cornova, cu pași mărunți, dar siguri merg spre finalizarea lucrărilor de construcție a Centrului cultural multifuncțional „Dimitrie Gusti”. Cel puțin așa crede, totodată și speră primarul Ștefan Roșca.

Construcția edificiului a început cu mult fast încă în toamna anului 2014 din banii alocați de către Guvernul Republicii Moldova (guvernul Filat), Consiliul Raional Ungheni, dar din cauza stopării finanțării, lucrările au fost oprite. În prezent are loc izolarea termică a pereților clădirii, din restanța rămasă din banii alocați. Până în prezent, a fost efectuat aproximativ un volum de circa 50 la sută, căci costul total al lucrării este de 6 mln. lei, iar până acum au fost investiți doar 3 mln. Deci, se caută finanțatori, care ar dori să investească într-un centru cultural dintr-o localitate rurală circa 150 mii euro. Dacă aceștia vor apărea, atunci locuitorii s-ar bucura de o sală de forță, una de calculatoare, alta de festivități și, desigur, aici s-ar găsi un loc mai spațios și luminos pentru biblioteca sătească.

Emilia Boian, bibliotecară, spune că își dorește cu nerăbdare să treacă în casă nouă. În prezent instituția este adăpostită într-o sală de clasă de la Gimnaziul „Paul Mihail”. Dânsa speră că noua bibliotecă va fi una spațioasă, mai ales că acum au două calculatoare și o imprimantă.

Ștefan Roșca spune că a bătut la mai multe uși, iar echipa primăriei a depus două proiecte spre finanțare, unul – la Ambasada României în Moldova, iar al doilea – către Fundația „Dimitire Gusti”, România. Până când sunt în așteptarea unul răspuns. Speră că acesta va fi unul pozitiv.

