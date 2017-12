Sunt tânăr și pot schimba lumea



Tweet



Tweet

Muzică, dans, pictură și voie bună la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Ungheni. Elevii au fost spectatorii unui inedit concurs de talente ce a avut loc pe scena instituției la 23 noiembrie. Explozia de talente a cuprins mai multe domenii, astfel încât cei înzestrați cu aptitudini au avut ocazia de a le etala în fața unui public larg. Susținuți de colegi și prieteni, participanții nu s-au sfiit să urce pe scenă, pentru a-și prezenta numărul artistic. La finalul concursului cele mai bune talente au fost premiate. Astfel în domeniul picturii diplomă pentru prestanță deosebită a primit eleva clasei a VI-a, Alexandrina Popovici, premiu pentru cel mai bun dans popular – Maria Gîncu, elevă a clasei a VII-a. În domeniul instrumental au fost remarcați doi participanți cu prestanță deosebită, Cătălin Coliban din clasa a IX-a și Mihai Adam clasa a XI-a. În același timp Ionuț Său și Marina Chirilescu s-au remarcat în domeniul dansului modern.

Concursul a culminat cu un duet dintre unul din concurenți și tânăra artistă Valeria Marcu cu piesa „Dacă ploaia s-ar opri” – Cargo.

Despre acest concurs, dar și despre întreaga săptămână dedicată tineretului, ne-a vorbit Maria Buruiană, directoarea educativă a liceului. „Această activitate o desfășoară tradițional în fiecare an clasele a XII-a în luna noiembrie. Anul acesta toate acțiunile au avut loc cu genericul „Sunt tânăr și pot schimba lumea”. A fost o săptămână plină și mă bucură faptul că activitățile au fost la nivel, consiliul elevilor lucrează foarte bine, iar copiii s-au implicat activ. În fiecare an le prezentăm elevilor oportunitatea să-și pună imaginația la contribuție și uite că de fiecare dată venim cu ceva nou. Mulți spun că generațiile din urmă au copii tot mai răi, indiferenți și neglijenți, însă eu vreau să spun că nu este adevărat. Fiecare generație își are copiii săi deosebiți, cu talentele, aptitudinile și înțelepciunea lor”, a remarcat directoarea educativă.

Programul întregii săptămâni ne-a fost prezentat de membra senatului elevilor, eleva clasei a XII-a, Ana Lazăr. Potrivit acesteia, săptămâna a debutat cu un concurs de postere, eseuri cu același generic, urmat fiind de un alt concurs al inteligenței, câștigătorul acestui titlu fiind Denis Graur, elev din clasa a XI-a. ”De asemenea, a avut loc și un concurs al celui mai bun cunoscător de muzică și filme. Câștigătoarea am fost chiar eu, deși era doar o încercare și am participat mai mult pentru imaginea clasei, se pare că hobby-ul meu de a privi filme din diferite genuri m-a ajutat. Urmează balul bobocilor, care cu siguranță este ceva deosebit”, a precizat tânăra.

Săptămâna tineretului este desfășurată anual de mai bine de două decenii în cadrul acestui liceu și are ca scop promovarea tinerilor și a preferințelor acestora. În această perioadă mai mult ca oricând clasele a XII-a se implică activ pentru educarea generațiilor mai mici.

You can leave a response , or trackback from your own site.