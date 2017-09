„Suntem implicați reciproc”



Vinerea trecută, în incinta Bibliotecii Publice „Dimitrie Cantemir” din Ungheni, a avut loc întâlnirea cu pământeana noastră, poeta, interpreta propriilor sale cântece și stăpâna salonului literar-muzical „Свеча”, foarte vestit în Moscova, Rusia, Tatiana Sergheeva. Au venit pentru a vorbi de la inimă la inimă adevărații iubitori ai creației sale și vechi cunoscuți — cândva ea a lucrat anume în această bibliotecă. Deși se poate spune că a crescut în bibliotecă, fiindcă mama ei, Galina Sergheeva, toată viața a lucrat ca șefă a bibliotecii raionale pentru copii.

La deschiderea întâlnirii, oaspetele a menționat că Domnul îi oferă o oportunitate minunată – de a-și vizita baștina. Vocea ei a tremurat: „Pentru că eu niciodată nu o uit. Am deja 44 de ani de când locuiesc în Moscova, dar, cum se vede, metropola nu e ceea ce-mi place. Vin aici, și aici totul este al meu”. Ea și-a amintit că a venit să lucreze la această bibliotecă când era situată la etajul întâi al clădirii administrative a Consiliului Raional. După trei ani, s-au mutat, spune ea, aici, în această clădire, care atunci părea ceva fantastic și alta ca ea în Ungheni nu era. Potrivit ei, biblioteca și acum are un aspect decent. „Îmi este foarte dor de Ungheni. Ieri am fost la piață, mi s-a părut că acolo totul este atât de frumos, atât de delicios, încât e imposibil să nu cumperi. Apropo, mi-am luat această bluziță minunată cu care sunt îmbrăcată”, a menționat Tatiana. Cineva din sală i-a spus că se numește ie.

Poeta a amintit despre singura, deocamdată, culegerea de versuri „Împărtășania”, care a fost prezentată unghenenilor cu 9 ani în urmă. A editat-o spune ea, la rugămintea mamei sale care se lamenta, chipurile, oare așa și am să mor și n-am să văd poeziile tale publicate. Acum, ea are material pentru o culegere bună, dar mai mult se ocupă de muzică — Tatiana cântă bine la chitară — înregistrează discuri, și speră că, la următoarea sosire acasă, ne va oferi și o culegere nouă, și discuri.

Și-a împărtășit amintirile despre munca împreună cu oaspetele fosta șefă a bibliotecii raionale Liusia Cozac, a cărei viață, într-adevăr, este dedicată slujirii cărții. Anume ea este firul care o leagă pe Tatiana Sergheeva de Ungheni.

Împreună cu moscovita din Ungheni a sosit cunoscutul bard, autor a aproape 200 de melodii, laureat al celebrului festival ”Valeri Grușin” și multor altora, Andrei Kuciumov. Desigur, în timpul întrevederii au răsunat cântecele ambilor autori și poezii.

