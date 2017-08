Suspecți de trafic de droguri



Sculeni, Petrești. Doi tineri sunt suspectați de trafic de droguri. În urma operațiunii „MAC-2017”, care se desfășoară în perioada 1 iunie – 31 august în scopul combaterii consumului şi traficului ilicit de droguri, în special al celor de origine vegetală, polițiștii au desfățurat controale pentru depistarea și nimicirea plantelor cu conținut narcotic. Potrivit Liliei Covaliov, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni, la 2 august în urma unor percheziții corporale efectuate asupra unui tânăr ce se deplasa prin satul Sculeni, în geanta acestuia au fost depistate 59 căciulii de mac. Băiatul nu a putut oferi nicio explicație polițiștilor.

Totodată, în gospodăria unei persoane din satul Petrești s-au depistat dispozitive confecționate din plastic, destinate pentru consumarea drogurilor, și mai multe plante de cânepă, care au fost ridicate și expediate pentru a fi supuse unor constatări tehnico-ştiințifice. Cei doi tineri riscă pedepse usturătoare dacă vor fi găsiți vinovați.

