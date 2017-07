Tăierea copacilor în Ungheni continuă



În oraș, se pare, nu a fost niciodată ca în acest an – tăierea copacilor care nu sunt pe plac să dureze până la sfârșitul lunii iunie. De obicei, ni se spune că arborii pot fi tăiați înainte de a începe circulația sevei, dar primăvara și vara acestui an au devenit o excepție de la toate regulile. Când vorbești cu factorii de decizie, ei încep să-ți explice că au fost tăiați doar acei copaci care prezintă pericol, amenință viața oamenilor, chipurile, vedeți ce a fost în Chișinău. Și cei doi mesteceni de la ferestrele casei de pe strada Eminescu 65, cum se vede, au fost tăiați fiindcă erau foarte amenințători pentru cineva, iar dacă acum în apartamentele de pe o scară oamenii se vor sufoca de căldură, pe nimeni nu interesează.

În scrisorile adresate primarului de Ungheni, Alexandru Ambros, șefului sectorului spații verzi – așa este scris în scrisoare, dar, de fapt, inginerului-șef de la ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, Nicolae Donici, șefului Inspectoratului de Poliție, Igor Vrănescu, locatarii din 32 de apartamente ale acestei case, îngrijorați de situația creată în ce privește tăiatul arborilor în oraș, roagă să fie luate măsuri față de responsabilii de tăieri, iar în loc să se sădească puieți. Femeile care au adus un exemplar al acestei scrisori și la redacție, aproape plângând, spun că mestecenii au fost tăiați fără vreun motiv, totodată, alături a fost lăsați copaci uscați și acest lucru s-ar fi făcut la cererea locatarilor, cărora acești copaci le încurcau.

Ce-i drept, potrivit lor, doar doi și-au confirmat propria semnătură. Ei cred că toți locuitorii din Ungheni vor să știe când se va opri răfuiala cu spațiile verzi sau ea doar se va intensifica?

Din nou vorbim cu inginerul-șef de la ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, Nicolae Donici. Potrivit lui, oamenilor nu le poți intra în voie, unora acești copaci le împiedicau, ar fi spart geamurile de la balcoane cu ramurile și ei au scris o scrisoare la primărie, alții spun: cum de au îndrăznit. „Dacă nu îi tăiam și se întâmpla ceva, la răspundere vom fi trași noi, nu cei care au avut rolul de „salvatori” ai acestor copaci. Anul trecut, pe strada Iașului, trebuia să tăiem doi copaci. Au ieșit două femei, au început să strige și noi am plecat. Iar astăzi au venit în fugă și au spus că niște crengi s-au rupt în timpul furtunii de ieri (cu două săptămâni în urmă), am să mă duc să văd dacă nu e vorba de acei copaci”, a spus interlocutorul. El se miră de felul de a fi al oamenilor – unii fac, alții se indignează de acest lucru. „Merg acum pe strada Eminescu, văd cum lângă o casă o femeie hrănește vreo zece pisici. O întreb, ce face, iar ea îmi răspunde că nu e treaba mea. Îi spun că e ceva ce privește toată societatea. Cu alte cuvinte, mi s-a stricat dispoziția de dimineață”, se lamentează el. Iar mestecenii, potrivit lui Nicolae Donici, au fost tăiați, desigur, cu acordul Inspecției Ecologice, fără permisiunea ei nimic nu se taie, de ce să aibă probleme suplimentare.

Petru Langa, viceprimar de Ungheni, a menționat că el nu pune la îndoială faptul că s-a făcut totul cu acordul și știrea ecologiștilor și din motive întemeiate. În ceea ce privește scrisoarea, ea a fost transmisă spre examinare la ÎM „Servicii Comunale Ungheni” și în baza explicațiilor acestui serviciu locuitorii casei vor primi un răspuns.

