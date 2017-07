„Țara copilăriei” a prins viață



O adevărată sărbătoare pentru copiii din comuna Pârlița. Începând cu această săptămână micuților le-a fost deschis un părculeț modern pentru joacă. Inaugurarea oficială ce a avut loc duminică, 25 iunie, a adunat peste 100 de copii ce au luat cu asalt echipamentele de joacă: complex de tobogane, balansoare, leagăne, echipamente pe arc şi carusel. Parcul a fost numit ”Țara copilăriei”, iar reprezentanții Primăriei Pârlița spun că nu se vor opri aici și vor mai construi și altele. ”Este un parc mult așteptat de toți, indiferent de vârstă. Am visat de mult la așa ceva și visul nostru s-a realizat”, a afirmat Ludmila Nistor. „Nu îmi amintesc vreodată să fi avut așa ceva la noi. Satul nostru parcă a reînviat. În sfârșit, copiii cu părinți își petrec timpul liber nu la calculatoare, ci în parcul de recreere”, a împărtășit Tatiana Nicolaișin.

Proiectul ”Țara copilăriei” a fost finanțat de Fundația Comunitară Ungheni (10300 lei) și implementat în parteneriat cu Primăria Pârlița (30000 lei) și AO ”Totul pentru copil” (1000 lei). Foarte activ s-a implicat comunitatea care a contribuit atât financiar, cât și prin muncă. Părinți și tineri din localitate au participat la lucrări de amenajare a spațiului. Inițiativa de a amenaja „Țara copilăriei” aparține consilierilor locali, Ludmila Nistor, coordonator de proiect, și Igor Carapcevschi.

Potrivit primarului comunei, Ion Bejan, asemenea terenuri de joacă vor mai fi amenajate, pe viitor în comună. Mult depinde de părinți și implicarea lor în rezolvarea problemelor locale. Cei mai activi părinți și tineri, în cadrul proiectului, au primit diplome de merit și mici cadouri din partea primăriei: Ion Nistor, Ana Cepoi, Valeria Cepoi, Nina Scurtu, Nicolae Nistor, Gheorghe Nistor, Petru Rujavniță, Viorel și Irina Huțanu, Tatiana Nicolaișin, Victorin Irimca, Marcel Irimca, Tatiana Listru, Aurica Carapcevschi și mulți alții.

