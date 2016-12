Târg de Crăciun, în scop caritabil



Tweet



Tweet

A devenit deja o tradiție cu ocazia diverselor sărbătorilor elevii de la liceul „Gheorghe Asachi”, Ungheni să deschidă ușa copiilor din familiile defavorizate, dar să nu uite nici de pedagogii care nu mai profesează. Târgul de Crăciun, organizat în preajma sărbătorilor de iarnă, a fost vizitat nu numai părinți și elevi, dar și de agenți economici și consilieri raionali și orășenești. Oxana Timoșco, profesoară, spune că pe lângă produse handmade, obiecte de artizanat, elevii au mai pregătit și dulciuri de casă. Și dacă unele acestea au fost vândute la prețuri simbolice, atunci agenții economici au fost mai generoși și au plătit în plus. Maria Buruiană, directoare adjunctă, adaugă că anul acesta au decis să schimbe agenda activităților de iarnă, așa că concursul pomilor de Crăciun sau cea mai frumoasă jucărie de Anul Nou să fie înlocuite cu un târg de caritate și o alee a pomilor de Crăciun.

Apropo, tot săptămână aceasta va avea loc concursul Crăciunițelor, dar și Carnavalul de Anul Nou.

You can leave a response , or trackback from your own site.