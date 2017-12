Tatiana Lazar a primit Premiul Național pentru Tineret



Tatiana Lazar, specialist principal Serviciul Comunicare, Relații cu Publicul, Tineret și Sport, Consiliul Raional Ungheni, a primit Premiul naţional pentru dezvoltarea sectorului de tineret, categoria „Specialistul de Tineret al anului 2017 din cadrul Autorităților Publice Locale de nivelul II”. Premiul i-a fost înmânat de către Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.

Ceremonia a avut loc în cadrul Galei Premiilor Naționale pentru Tineret, organizată pe 24 noiembrie de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

