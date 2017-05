Țeapă pentru cumpărători



Fiecare dintre noi a fost sau cel puțin a suspectat că a fost înșelat la cântar în timp ce făcea cumpărături. Unii cititori au semnalat că în anumite magazine din orașul Ungheni, cântarele nu sunt la poziția zero.

În alte cazuri, chiar de cântarul era poziționat corect, produsul cumpărat și verificat la un alt cântar arăta devieri mari. Așa a pățit și Tatiana din Ungheni. Dânsa povestește că a procurat câteva feluri de mezeluri de la un magazin specializat. Acasă a decis să verifice greutatea produselor și le-a pus pe cântarul propriu. Mare i-a fost nedumerirea când a descoperit că la fiecare dintre cele opt produse i-au fost adăugate câte 36 de grame. „M-au mințit în total cu 25 de lei la opt produse. Poate că nu e o sumă foarte mare, dar vă imaginați că la fiecare cumpărător se adaugă aceste 36 de grame”, se indignează Tatiana.

Cumpărătoarea întreabă ce să facă în această situație. Unde să se adreseze? Unicul pas pe care l-a întreprins a fost să contacteze responsabilii acelui magazin și să își spună păsul. Vânzătoarele au sfătuit-o să aducă produsele înapoi și îi vor fi restituiți banii. Se pare însă că aceasta ar fi fost unica soluție care putea fi rezolvată cât mai curând. Deoarece pașii pe care i-ar fi făcut ulterior ar fi purtat-o de la o structură la alta, cu timpul pierdut și cheltuieli suplimentare suportate din buzunarul celui înșelat.

Am solicitat structurile de drept locale să se pronunțe pe marginea acestui caz. Procurorul raionului Ungheni, Eduard Florea, a comunicat că orice consumator care a fost înșelat poate să semnaleze mai multe organe abilitate. Desigur, cetățeanul nemulțumit de serviciul prestat poate depune o cerere și la procuratură, cu prezentarea probelor de rigoare, adică produsul, bonul de plată.

Eduard Florea zice că deocamdată nu a avut în gestiune astfel de cazuri, iar dacă se stabilește vina vânzătorului, acesta ar putea fi amendat. Drept e că materialele cazului sunt transmise Serviciului Investigarea fraudelor economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni. Consumatorul poate să se adreseze și direct acestei structuri. Inspectorul superior de investigații, Roman Sinighin, a explicat că, de fapt, materialele cazului sunt transmise Agenției pentru Protecția Consumatorilor. Cert e că în raionul Ungheni nu este o reprezentanță a acestei agenții.

Pe site-ul structurii în cauză www.consumator.gov.md se menționează că este organul abilitat de stat care examinează reclamațiile cetățenilor referitor la calitatea necorespunzătoare a produsului procurat, fie a serviciului prestat. Am apelat la numărul de telefon pe care l-am găsit pe site – 022741464 – Linia fierbinte. La celălalt capăt al firului a răspuns Tatiana Moisei, inspectoare principală la Agenția pentru protecția consumatorului care a explicat că, pomenindu-se în această situație, consumatorul poate depune o plângere la agenție sau la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, deoarece domeniul calitatea necorespunzătoare a produselor alimentare cât și a serviciului prestat, începând cu luna martie a anului curent a fost transferat acestui organ. Ultima, are și o reprezentanță la Ungheni – Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor (DRSA). Petiția poate fi depusă on-line și la sediul DRSA cu prezentarea probelor: bon fiscal, produsele procurate fie fotografiile acestora.

Tot Tatiana Moisei a subliniat că angajații DRSA investighează cazul, efectuează controale inopinate, iar rezultatele sunt transmise Agenției pentru Protecția Consumatorilor, care stabi-lește pedeapsa. Dacă ar fi fost găsit vinovat, vânzătorul ar fi fost sancționat conform Codului Contravențional. articolul 273, punctul 1: Încălcarea regulilor de comerţ, cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale, adică de la 750 la 1500 de lei. Post-Scriptum: Peste o săptămână de la incident, cumpărătoarea care s-a adresat ziarului a spus că a făcut o cumpărătură de control la magazinul de mezeluri. Spre surprinderea ei, cântarul deja nu a arătat nicio neregulă: „Am verificat cumpărăturile iarăși la cântarul de acasă și nu am semnalat abateri. De data aceasta nu am fost mințită. Sper că s-a luat atitudine, iar cumpărătorii nu vor mai fi mințiți”.

